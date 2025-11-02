A Tiszát a magyar emberek elküldik a... – Szentkirályi kifakadt

Fegyverrel emberek előtt fenyegetőzni, újságírókat bántalmazni, és most ez? – fakadt ki a Fidesz budapesti elnöke arra, hogy a Tisza Párt esetleg erővel venné át a hatalmat. Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt politikusai átlépték a józan és erkölcsi határokat is.
A politikus Ruszin-Szendi Romulusz kijelentésére reagált, aki szerint „akkor tudnak dolgozni, ha magyar ember nem emel kezet magyar emberre.” Szentkirályi szerint ez a mondat vészjósló, különösen egy olyan politikustól, aki fegyverrel is kampányolt.
„A Tiszát csak a magyar emberek fogják kényszeríteni”
A Tisza Párt most már nemcsak politikai, hanem morális válságban is van.
Mégis, meddig megyünk el? Hol a határ?”
– tette fel a kérdést, hozzátéve: a fegyveres fenyegetés és a fizikai erőszak normalizálása nem fér bele a demokratikus közéletbe. Szentkirályi csattanós választ adott Tisza Pártnak:
Na, tisztázzunk valamit. A Tiszát csak a magyar emberek fogják bármire kényszeríteni jövő tavasszal amikor elküldik őket a...”
