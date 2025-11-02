Hírlevél

Szentkirályi Alexandra

A Tiszát a magyar emberek elküldik a... – Szentkirályi kifakadt

Fegyverrel emberek előtt fenyegetőzni, újságírókat bántalmazni, és most ez? – fakadt ki a Fidesz budapesti elnöke arra, hogy a Tisza Párt esetleg erővel venné át a hatalmat. Szentkirályi Alexandra szerint a Tisza Párt politikusai átlépték a józan és erkölcsi határokat is.
A politikus Ruszin-Szendi Romulusz kijelentésére reagált, aki szerint „akkor tudnak dolgozni, ha magyar ember nem emel kezet magyar emberre.” Szentkirályi szerint ez a mondat vészjósló, különösen egy olyan politikustól, aki fegyverrel is kampányolt.

Szentkirályi Alexandra
Ruszin-Szendi Romulusz arról fantáziált, hogy szükség esetén a Tisza Párt erőszakot alkalmaz – Szentkirályi Alexandra ezt nem hagyta szó nélkül
Forrás: YouTube
„Mindkettő önimádó, rettenetes embertípus” – nem véletlenül talált egymásra Ruszin-Szendi és Magyar Péter

„A Tiszát csak a magyar emberek fogják kényszeríteni”

A Tisza Párt most már nemcsak politikai, hanem morális válságban is van. 

Mégis, meddig megyünk el? Hol a határ?”

 – tette fel a kérdést, hozzátéve: a fegyveres fenyegetés és a fizikai erőszak normalizálása nem fér bele a demokratikus közéletbe. Szentkirályi csattanós választ adott Tisza Pártnak:

Na, tisztázzunk valamit. A Tiszát csak a magyar emberek fogják bármire kényszeríteni jövő tavasszal amikor elküldik őket a...” 

