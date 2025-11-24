Szentkirályi Alexandra: Újabb brüsszeli támadás Magyarország ellen - most a Tisza Párt vezeti a sortüzet

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, a közösségi oldalán arról ír, hogy a brüsszeli baloldal és annak magyarországi szövetségesei ismét politikai támadást indítottak a magyar kormány ellen.

A Fidesz budapesti vezetője szerint ismét politikai koncepciós eljárás zajlik Magyarország ellen az Európai Parlamentben. Szentkirályi Alexandra úgy látja, hogy a Tisza Párt a brüsszeli baloldallal együtt Magyarország elítélésén dolgozik, miközben az Európai Parlament továbbra sem hajlandó napirendre venni az unió saját botrányait. Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Szentkirályi Alexandra: A Tisza Párt szerepet fog vállalni az Európai Parlament Magyarországot elítélő legújabb jelentésének az elkészítésében

Az Európai Parlament plenáris ülésén ma újra vita lesz Magyarországról. Egészen pontosan a harmincnegyedik”

- írta a bejegyzésében a fideszes politikus. Majd emlékeztetett, hogy a hasonló támadások nem újak:

Jól ismerjük ezeket. Az EP balliberális képviselői felállnak, és sortüzet vezényelnek Magyarország ellen, amiből a Brüsszelt szolgáló magyarországi pártok sem maradnak ki.”

Szentkirályi szerint ennek a sortűz támadásnak a „hazai zászlóshajója” most a Tisza Párt lett, amely az Európai Parlament következő, Magyarországot elítélő jelentésének előkészítésében is szerepet játszhat.

Ahogy lenni szokott, most is készül egy jelentés, hogy végül az alapján el lehessen ítélni Magyarországot, ahogy az volt korábban a Sargentini - vagy a Tavares-jelentés esetében is - de ezt még későbbre, a választás előttre időzítik, hogy a Tiszának legyen mit lobogtatni”

- fogalmazott a Fidesz politikusa.

Szentkirályi hangsúlyozta, hogy a kormány és a Fidesz–KDNP delegáció ma is ki fog állni Magyarország mellett, és megvédi a magyar embereket a brüsszeli bürokraták és a baloldali képviselők támadásaival szemben.

Kritikát fogalmazott meg ugyanakkor az Európai Parlament működésével kapcsolatban is, hiszen, mint írta:

Európa valódi kérdéseiről és bajairól nem engednek vitázni”.

Példaként említette az ukrán korrupciós botrányokat, a volt jogállamisági biztos pénzmosási ügyét, valamint az Európai Bizottság elnökének titkolt vakcinabeszerzéseit.

Ne legyenek kétségeink, ezek újabb koncepciós viták és jelentések, amelyek célja, hogy Magyarországot büntessék, mert nem hajtjuk végre a migrációs paktumot, megvédjük a magyar rezsicsökkentést, nem engedjük be a gendert az iskolákba, és következetesen kiállunk az európai béke mellett a háborúval szemben”

- zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.