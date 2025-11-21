Aranyvécé-botrány és újabb brüsszeli pénzkérés – Ukrajna helyett a magyarokat kell védeni

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzé tett videós bejegyzésében élesen bírálta az Ukrajnának juttatott európai uniós támogatások sorsát, és felhívta a figyelmet a botrány egy új, súlyos elemére. Mint mondta, az ukrán korrupciós hálózatban új szereplő bukkant fel. Andrij Jermak, Zelenszkij egyik legközelebbi embere a botrányban állítólag „Ali Baba” álnéven tűnt fel.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint minden idők legnagyobb ukrán korrupciós botrányában már Zelenszkij belső köre is érintett, miközben Ursula von der Leyen újabb 71 milliárd eurót követel Ukrajna számára. Szentkirályi Alexandra arra figyelmeztet: ha a magyarok nem mondanak nemet, akkor a „pénzüket Kijevben húzzák le az aranybudin” Fotó: OZAN KOSE / AFP



Szentkirályi Alexandra szerint elfogadhatatlan, hogy újabb 71 milliárdot kér Brüsszel az ukrajnai korrupciós botrány közepén.

A fideszes politikus szerint a helyzet már-már groteszk.

Az Ukrajnának adott ellopott európai támogatások pénzkötegekként, illetve a híressé vált arany-WC képében végezték”

– fogalmazott, utalva a nemzetközi sajtót is bejáró botrányra, amely arról szó, hogy a nyugati pénzügyi támogatásokat a háborús maffia sajátíthatta ki Ukrajnában.

Szentkirályi úgy véli, hogy mindeközben a brüsszeli vezetés továbbra is Ukrajna finanszírozását erőlteti. Mint kifejtette:

Azt hitted, itt Brüsszel megálljt parancsolt? Dehogy. Von der Leyen újabb 71 milliárd eurót követel Ukrajnának tőlünk.”

Hangsúlyozta, hogy ez az összeg – Magyarország hozzájárulásával együtt – óriási terhet jelentene, miközben Európa gazdasági válsággal küzd.

Pedig ezt a pénzt költhetnénk az európai gazdasági válság kezelésére vagy éppen a magyar emberekre is”

– tette hozzá a fővárosi Fidesz-frakcióvezetője, aki szerint világos, hogy az uniós támogatások rossz helyre kerülnek, és amíg a brüsszeli vezetők „szőnyeg alá söprik” a korrupciót, addig a tagállamoktól újabb és újabb milliárdokat követelnek.

Az ukrajnai történések alapján Szentkirályi Alexandra arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzeti konzultáción való részvétel minden eddiginél aktuálisabb és fontosabb lett mostanra a magyarok számára.

Ha te sem szeretnéd, hogy a magyarok pénzét Kijevben húzzák le az aranybudin, töltsd ki a nemzeti konzultációt, és mondj nemet a háborúra!”

– mondta videós bejegyzésének a végén Szentkirályi Alexandra.