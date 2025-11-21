Aranyvécé-botrány és újabb brüsszeli pénzkérés – Ukrajna helyett a magyarokat kell védeni

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzé tett videós bejegyzésében élesen bírálta az Ukrajnának juttatott európai uniós támogatások sorsát, és felhívta a figyelmet a botrány egy új, súlyos elemére. Mint mondta, az ukrán korrupciós hálózatban új szereplő bukkant fel. Andrij Jermak, Zelenszkij egyik legközelebbi embere a botrányban állítólag „Ali Baba” álnéven tűnt fel.
Szentkirályi Alexandra szerint elfogadhatatlan, hogy újabb 71 milliárdot kér Brüsszel az ukrajnai korrupciós botrány közepén.
A fideszes politikus szerint a helyzet már-már groteszk.
Az Ukrajnának adott ellopott európai támogatások pénzkötegekként, illetve a híressé vált arany-WC képében végezték”
– fogalmazott, utalva a nemzetközi sajtót is bejáró botrányra, amely arról szó, hogy a nyugati pénzügyi támogatásokat a háborús maffia sajátíthatta ki Ukrajnában.
Szentkirályi úgy véli, hogy mindeközben a brüsszeli vezetés továbbra is Ukrajna finanszírozását erőlteti. Mint kifejtette:
Azt hitted, itt Brüsszel megálljt parancsolt? Dehogy. Von der Leyen újabb 71 milliárd eurót követel Ukrajnának tőlünk.”
Hangsúlyozta, hogy ez az összeg – Magyarország hozzájárulásával együtt – óriási terhet jelentene, miközben Európa gazdasági válsággal küzd.
Pedig ezt a pénzt költhetnénk az európai gazdasági válság kezelésére vagy éppen a magyar emberekre is”
– tette hozzá a fővárosi Fidesz-frakcióvezetője, aki szerint világos, hogy az uniós támogatások rossz helyre kerülnek, és amíg a brüsszeli vezetők „szőnyeg alá söprik” a korrupciót, addig a tagállamoktól újabb és újabb milliárdokat követelnek.
Az ukrajnai történések alapján Szentkirályi Alexandra arra hívta fel a figyelmet, hogy nemzeti konzultáción való részvétel minden eddiginél aktuálisabb és fontosabb lett mostanra a magyarok számára.
Ha te sem szeretnéd, hogy a magyarok pénzét Kijevben húzzák le az aranybudin, töltsd ki a nemzeti konzultációt, és mondj nemet a háborúra!”
– mondta videós bejegyzésének a végén Szentkirályi Alexandra.