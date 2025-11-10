Szentkirályi Alexandra: Korrupció, káosz és üres kassza jellemzi Karácsony hat évét

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz-frakció vezetője a Magyar Nemzet új tényfeltáró videóriportjára hivatkozva kemény szavakkal bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert.

Szentkirályi Alexandra

Fotó: @Vanik Zoltan / Facebook/Szentkirályi Alexandra

Mint írta, a film választ ad arra, hová tűnt a főváros pénze, milyen korrupciós ügyekbe keveredett a városvezetés, és hogyan tette működésképtelenné a korábban fejlődő Budapestet.

A főváros tragédiája: közlekedési káosz, korrupció, drogosok, hajléktalanok – és kiürült kassza

– idézte a videóban elhangzottakat Szentkirályi Alexandra. Szerinte a városvezetés hatalomra kerülése után gyorsan kiépült egy jutalékos rendszer, amelyben fővárosi ingatlanokat adtak el jogsértő módon, csúszópénzekkel kísérve.

A politikus a Lánchíd-felújítás ügyét is példaként hozta fel:

az eredeti terveknél kevesebb műszaki tartalom valósult meg, mégis mintegy 5 milliárd forinttal drágábban.

Mint mondta, a mai napig nem tudták megcáfolni, hogy közpénzek tűntek el a beruházás során.

Szentkirályi Alexandra szerint több mint 100 milliárd forinttal nőtt a főváros adóssága Karácsony idején, miközben 1400 milliárd forint iparűzési adóbevétel érkezett a kasszába, és a városvezetés további hiteleket is felvett. Hozzátette:

A már eleve eladósodott főváros megvette Rákosrendezőt – öncélúan, politikai érdekből.

A budapesti Fidesz-frakció vezetője hangsúlyozta, miközben Karácsony Gergely nap mint nap a kormányra mutogat, a Magyar Nemzet riportja világosan megmutatja, hol keresendő a felelősség a főváros pénzügyi és infrastrukturális válságáért.

Ajánlom a teljes dokumentumfilmet, hogy tisztán lássuk, mi történt – és mi történik ma is – a fővárosunkkal

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.