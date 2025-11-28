Karácsony a budapestieket és a főváros dolgozóit hergeli

A kormány rendeletben feketén-fehéren garantálta minden fővárosi dolgozó fizetését és azt is, hogy zökkenőmentesen járjon a BKV, minden más közszolgáltatással együtt akkor is, ha ez Karácsonynak nem megy, és a város a földbe áll – írta Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi frakcióvezetője pénteken.

Szentkirályi Alexandra a további támogatásokat is sorolta

A politikus közölte, a törvényben meghatározott forrásait is megkapja majd a főváros és Budapest fejlesztését is folytatja a kormány, hiszen Budapest a nemzet fővárosa.

Szentkirályi felhívta arra is a figyelmet, hogy Karácsonynak az a baja, hogy

a Budapest Brand-botrányban kiderült, hogy mi a módszer, amivel „a kasszát fosztogatják” Budapesten, és hogy folyik el a fővárosiak pénze a város cégeiből.

A frakcióvezető rámutatott, ennek vége, erre nem kapnak majd pénzeket, az „persze nagyon fáj a városházi pénzszivattyúnak”, de ezért a budapesti dolgozók fizetésével fenyegetőzni több mint aljasság, mert ezek az emberek azt hiszik, hogy a főpolgármester igazat mond.

Holott csak rajtuk keresztül akar pénzt kicsikarni a pénzszivattyú újraindítására. Sok az éhes száj Karácsony körül, és a nyakukon a kampány”

– tette hozzá.