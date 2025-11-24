Szentkirályi: Életveszélyessé válik a Petőfi híd – Karácsony évek óta nem tesz semmit

A Petőfi híd a város egyik legforgalmasabb átkelője, naponta kilencven-százezer jármű halad át rajta, és az utolsó nagy felújítása pedig 45 éve volt. Ehhez képest ma sincsenek még engedélyköteles tervek a felújításra, de nem tűrhetünk több halasztást! – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében.

Szentkirályi: Karácsony Gergely évek óta halogatja a Petőfi híd felújítását

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi: A Budapestnek járó forrásokat költsék olyan fejlesztésekre, amelyekre szükség van!

A Fidesz budapesti frakcióvezetője közölte, hogy a frakcióval folyamatosan próbálják napirenden tartani a híd kérdését, így kezdeményezik, hogy Karácsony Gergely a következő Fővárosi Közgyűlésen számoljon be a híd állapotáról, és a felújítás becsült költségéről.

Ahogyan a frakcióvezető fogalmazott: