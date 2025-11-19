Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra: 28 ezer milliárd forint fegyverekre

2025. november 19. 17:24
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hiába az ukrán háborús maffia korrupciós botránya, az aranyvécék, a dollár- és eurókötegek: von der Leyen újabb elképesztő pénzeket követel Ukrajnának fegyverekre – hívja fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szentkirályi AlexandraVon der LeyenfegyveraranyvécéEurópai Unió

Szentkirályi Alexandra arra mutat rá legújabb posztjában, hogy az Európai Unió folytatná a vad fegyverkezést, ami igazából csak abból áll, hogy számolatlanul öntik a pénzt Ukrajnába.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. szeptember 24-én.MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Ursula von der Leyen újabb pénzt követel a tagállamoktól, ezúttal 71 milliárd eurót, tehát nagyjából 28 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget.

Orbán Viktor természetesen elutasította ezt, erre Brüsszelben jövő héten megtartják a 34. magyar vitát. Nem értik meg, hogy Magyarország nem kér a háborúból.

Magyarország háborúellenes ország, a magyar családok békét akarnak, ezért nem adunk pénzt fegyverekre és nem verjük magunkat közös háborús hitelekbe!”

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!