Szentkirályi Alexandra: 28 ezer milliárd forint fegyverekre

Szentkirályi Alexandra arra mutat rá legújabb posztjában, hogy az Európai Unió folytatná a vad fegyverkezést, ami igazából csak abból áll, hogy számolatlanul öntik a pénzt Ukrajnába.

Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Ursula von der Leyen újabb pénzt követel a tagállamoktól, ezúttal 71 milliárd eurót, tehát nagyjából 28 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget.

Orbán Viktor természetesen elutasította ezt, erre Brüsszelben jövő héten megtartják a 34. magyar vitát. Nem értik meg, hogy Magyarország nem kér a háborúból.

Magyarország háborúellenes ország, a magyar családok békét akarnak, ezért nem adunk pénzt fegyverekre és nem verjük magunkat közös háborús hitelekbe!”

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.