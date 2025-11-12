Szentkirályi: Aki nem volt ott, az most csak duzzog

Hírlevél

Orbán Viktor

A budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint az Orbán–Trump-megállapodás történelmi jelentőségű eredményt hozott Magyarországnak. Szentkirályi Alexandra ugyanakkor nem kímélte Magyar Pétert és az ellenzék többi tagját sem, aki képtelenek éretten és józan belátással tekinteni a magyar sikerre.
Orbán ViktorSzentkirályi AlexandraDonald TrumpMagyar Péter

Szentkirályi Alexandra kedd reggel az Igazság órájában értékelte Orbán Viktor washingtoni tárgyalásait, ahol a miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel kötött megállapodása új fejezetet nyitott a magyar–amerikai kapcsolatokban. A megállapodás eredményeként Magyarország történelmi mentességet kapott az amerikai szankciók alól, így továbbra sem kell drágábban fizetnie az orosz kőolajért és földgázért. 

Szentkirályi
Szentkirályi Alexandra szerint az ellenzék nem bírja elviselni Orbán Viktor sikerét Washingtonban
Forrás: MTI

Ha ez nem történt volna meg, a rezsiárak a háromszorosára emelkedtek volna, így viszont nálunk a legolcsóbbak az Európai Unióban” 

– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy a washingtoni találkozó egyértelműen bizonyította: Orbán Viktor olyan miniszterelnök, aki a magyar emberek érdekeit helyezi előtérbe, és képes nemzetközi szinten is eredményesen képviselni az országot.

Jó hírt kapott Szentkirályi Alexandra Orbán Viktortól

„Olyan, mint amikor valakit nem hívnak meg a buliba”

Utalva Magyar Péter kritikáira, Szentkirályi úgy fogalmazott, hogy ezek komolytalanok: 

Olyan, mint amikor valakit nem hívnak meg egy házibuliba, állandóan ólálkodik a ház körül, és akkor utána másnap azok, akiket nem hívtak meg, jól kibeszélik, hogy milyen száraz volt a szendvics, meg milyen olcsó kannásbort ittak és a csajok is rosszul néztek ki.”

