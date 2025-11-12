Szentkirályi: Aki nem volt ott, az most csak duzzog

Szentkirályi Alexandra kedd reggel az Igazság órájában értékelte Orbán Viktor washingtoni tárgyalásait, ahol a miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel kötött megállapodása új fejezetet nyitott a magyar–amerikai kapcsolatokban. A megállapodás eredményeként Magyarország történelmi mentességet kapott az amerikai szankciók alól, így továbbra sem kell drágábban fizetnie az orosz kőolajért és földgázért.
Ha ez nem történt volna meg, a rezsiárak a háromszorosára emelkedtek volna, így viszont nálunk a legolcsóbbak az Európai Unióban”
– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy a washingtoni találkozó egyértelműen bizonyította: Orbán Viktor olyan miniszterelnök, aki a magyar emberek érdekeit helyezi előtérbe, és képes nemzetközi szinten is eredményesen képviselni az országot.
„Olyan, mint amikor valakit nem hívnak meg a buliba”
Utalva Magyar Péter kritikáira, Szentkirályi úgy fogalmazott, hogy ezek komolytalanok:
Olyan, mint amikor valakit nem hívnak meg egy házibuliba, állandóan ólálkodik a ház körül, és akkor utána másnap azok, akiket nem hívtak meg, jól kibeszélik, hogy milyen száraz volt a szendvics, meg milyen olcsó kannásbort ittak és a csajok is rosszul néztek ki.”