Szentkirályi: Aki nem volt ott, az most csak duzzog

Szentkirályi Alexandra kedd reggel az Igazság órájában értékelte Orbán Viktor washingtoni tárgyalásait, ahol a miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel kötött megállapodása új fejezetet nyitott a magyar–amerikai kapcsolatokban. A megállapodás eredményeként Magyarország történelmi mentességet kapott az amerikai szankciók alól, így továbbra sem kell drágábban fizetnie az orosz kőolajért és földgázért.

Szentkirályi Alexandra szerint az ellenzék nem bírja elviselni Orbán Viktor sikerét Washingtonban

Forrás: MTI

Ha ez nem történt volna meg, a rezsiárak a háromszorosára emelkedtek volna, így viszont nálunk a legolcsóbbak az Európai Unióban”

– hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy a washingtoni találkozó egyértelműen bizonyította: Orbán Viktor olyan miniszterelnök, aki a magyar emberek érdekeit helyezi előtérbe, és képes nemzetközi szinten is eredményesen képviselni az országot.