Szentkirályi akkora pofont adott Vitézynek, hogy csak úgy csattant

A Fővárosi Közgyűlésen ismét nagyot szólt a vita: Vitézy Dávid súlyos állításokat fogalmazott meg az akadálymentesítés kapcsán, amelyekre a budapesti Fidesz frakcióvezetője határozottan, egyértelműen és meglehetősen élesen reagált. Szentkirályi Alexandra szerint ideje lenne abbahagyni a politikai színjátékot, és visszatérni a szakmai munkához.
A szerdai közgyűlés nemcsak arról marad emlékezetes, hogy Karácsony Gergely jelöltjét, Tüttő Katát végül nem szavazták meg főpolgármester-helyettesnek, hanem arról is, ahogy a Vitézy–Szentkirályi szócsata pillanatok alatt új szintre lépett. 

Szentkirályi
A szerdai Fővárosi Közgyűlésen tetőfokára hágtak az indulatok, Vitézy Dávid és Szentkirályi Alexandra heves szócsatába bonyolódott (Forrás: MTI)

Komolyan azt gondolják, hogy a budapestiek számára eladható álláspont, hogy az akadálymentesítés elhagyható?” 

– kérdezte Vitézy Dávid, amire Szentkirályi Alexandra egyetlen mondattal nyitott: 

Hát a Tiszához való dörgölőzés során úgy látom, hogy egy nagy adag hazugság is ragadt Önre.”

Főpolgármester-helyettes nélkül maradt Budapest

Szentkirályi: „Kiállunk az akadálymentesség mellett”

A Fidesz budapesti elnöke szerint a vádak nemcsak alaptalanok, de rosszindulatúak is. 

Az egyik módosító javaslatunk kifejezetten az akadálymentesség szempontjainak érvényesítését tartalmazza” 

– emelte ki, hozzátéve, hogy jó lenne, ha végre a valódi szakmai munka kapna teret ahelyett, hogy Vitézy hatalmas nyelvcsapásokkal igyekszik a Tisza Párt berkeibe kerülni. A politikus – nem először – arra figyelmeztetett: Budapestnek nem kommunikációs trükkökre, hanem felelős döntésekre van szüksége.

