Szentkirályi akkora pofont adott Vitézynek, hogy csak úgy csattant

A szerdai közgyűlés nemcsak arról marad emlékezetes, hogy Karácsony Gergely jelöltjét, Tüttő Katát végül nem szavazták meg főpolgármester-helyettesnek, hanem arról is, ahogy a Vitézy–Szentkirályi szócsata pillanatok alatt új szintre lépett.
Komolyan azt gondolják, hogy a budapestiek számára eladható álláspont, hogy az akadálymentesítés elhagyható?”
– kérdezte Vitézy Dávid, amire Szentkirályi Alexandra egyetlen mondattal nyitott:
Hát a Tiszához való dörgölőzés során úgy látom, hogy egy nagy adag hazugság is ragadt Önre.”
Szentkirályi: „Kiállunk az akadálymentesség mellett”
A Fidesz budapesti elnöke szerint a vádak nemcsak alaptalanok, de rosszindulatúak is.
Az egyik módosító javaslatunk kifejezetten az akadálymentesség szempontjainak érvényesítését tartalmazza”
– emelte ki, hozzátéve, hogy jó lenne, ha végre a valódi szakmai munka kapna teret ahelyett, hogy Vitézy hatalmas nyelvcsapásokkal igyekszik a Tisza Párt berkeibe kerülni. A politikus – nem először – arra figyelmeztetett: Budapestnek nem kommunikációs trükkökre, hanem felelős döntésekre van szüksége.