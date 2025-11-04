Szentkirályi: „Fogják be a szájukat” – ilyen egy kormányzóképes párt?

Hírlevél

„A tiszás elemző roppant idegesen könyörgött a Tisza szakértőinek és politikusainak címezve, hogy „fogják be a szájukat”. Ilyen egy kormányzóképes politikai párt? Aminek az elemzők könyörögnek a sajtóban, hogy ne beszéljenek már igazi terveikről” – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videóban.
A Fidesz fővárosi frakcióvezetője kifejtette: „adóemelés, nyugdíjcsökkentés, a rezsicsökkentés eltörlése és a sorkatonaság bevezetése. Tudják jól, hogy a magyarok ezekből nem kérnek, mégis erre készül (a Tisza Párt). 

Miért?

Mert Brüsszelből fogott bábok, akiket úgy rángatnak, ahogy Ursula és Weber kedve tartja"

– állapítja meg Szentkirályi Alexandra.

 

