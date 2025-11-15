Szenzációs képeken a győri Háborúellenes Gyűlés

Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal kezdődik az első Háborúellenes Gyűlés. Az első állomás Győr, ahol Orbán Viktor miniszterelnök, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett a digitális polgári körök ismert arcai is feltűnnek
Ma lesz az első Háborúellenes Gyűlés Győrben. Egész pontosan ez a Digitális Polgári Körök országos találkozójának első nem budapesti állomása, hiszen már a legelső alkalmon eldőlt, országjárás indul. Jelzésértékű, hogy Győrbe már csütörtökön telt házat jelentettek. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik.
A tét nagy:
Mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak
– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.
