Szenzációs képeken a győri Háborúellenes Gyűlés

Ma lesz az első Háborúellenes Gyűlés Győrben. Egész pontosan ez a Digitális Polgári Körök országos találkozójának első nem budapesti állomása, hiszen már a legelső alkalmon eldőlt, országjárás indul. Jelzésértékű, hogy Győrbe már csütörtökön telt házat jelentettek. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik.