Szenzációs videót osztott meg Orbán Viktor a kulisszák mögül

Orbán Viktor elmagyarázta Rónai Egonnak, hogy melyik feltett kérdésénél mit is rajzolt a papírra az interjú közben.
A miniszterelnök hozzátette, hogy
ez egy nonfiguratív és modern mű lett!”
Orbán Viktor exkluzív interjúban válaszolt Rónai Egon kérdéseire az ATV Mérleg című műsorában. A beszélgetésben szóba került Trump elnökkel folytatott tárgyalása, az elnöki rendszer bevezetésének lehetősége Magyarországon, a budapesti békecsúcs, a kegyelmi botrány következményei, valamint a Tisza Párt adatkezelési ügye is.
