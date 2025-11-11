Szenzációs videót osztott meg Orbán Viktor a kulisszák mögül

Orbán Viktor elmagyarázta Rónai Egonnak, hogy melyik feltett kérdésénél mit is rajzolt a papírra az interjú közben.

Orbán Viktor miniszterelnök elmagyarázta Rónai Egonnak, hogy melyik feltett kérdésénél mit is rajzolt a papírra az interjúja közben

A miniszterelnök hozzátette, hogy

ez egy nonfiguratív és modern mű lett!”

Orbán Viktor exkluzív interjúban válaszolt Rónai Egon kérdéseire az ATV Mérleg című műsorában. A beszélgetésben szóba került Trump elnökkel folytatott tárgyalása, az elnöki rendszer bevezetésének lehetősége Magyarországon, a budapesti békecsúcs, a kegyelmi botrány következményei, valamint a Tisza Párt adatkezelési ügye is.