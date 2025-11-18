Bajnai emberei visszatértek: Szigetvári Viktor mutatta be a Tisza-jelölteket a Partizánban

Hosszú halogatás után végre bemutatta képviselőjelöltjeit a Tisza Párt, ám a nagy pillanatot nem Magyar Péter vagy a párt új emberei vezényelték le, hanem Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke, Szigetvári Viktor - írja a Mandiner. A lap szerint a Partizánban történt szereplés újabb bizonyítéka annak, hogy a régi baloldal nemcsak háttérből támogatja, hanem aktívan szervezi is a Tisza Párt körüli politikai struktúrát.

Újabb látványos jele mutatkozott meg annak, hogy a Tisza Párt körül egyre erősebben gyülekezik a régi baloldal árnyéka. A hosszúra nyúlt ígérgetések után november 17-én bemutatott tiszás képviselőjelölti lista nemcsak tartalmában, de a bemutató módjában is sokatmondó volt, mivel a Partizán vendégeként nem más, mint Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke interpretálta a jelölteket. Fotó: YouTube

Kiderült, hogy a Gyurcsány, Bajnai, Szigetvári, Ficsor és Dessewffy neveivel fémjelzett bukott baloldal áll a Tisza Párt mögött



Hosszú ígérgetés, többszöri halasztás és heteken át tartó bizonytalanság után végül november 17-én bemutatták a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek listáját. A jelöltek összetétele már önmagában is alapos indokot adott a felvont szemöldökökre, de a jelöltek bemutatásának módja még ennél is beszédesebb volt.

A Partizánban készült műsorban ugyanis nem más mutatta be Magyar Péter új arcait, mint Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke, Gyurcsány Ferenc volt államtitkára, a bukott baloldali kormányzás egyik emblematikus, központi háttérembere.

Ez a szereplés politikai értelemben egyértelműen jelzi, hogy a Tisza Párt mögött már nemcsak feltételezhető, hanem látható módon ott áll a régi, bukott liberális-baloldali elit.



A Bajnai–Szigetvári–Ficsor-hálózat már régóta megjelent a Tisza mögött

A Szigetvári-féle jelöltbemutatás csak a leglátványosabb pillanata annak a folyamatnak, amely hónapok óta zajlik. A Tisza Párt adatvédelmi tájékoztatói, online rendszerei és kommunikációs hátországa alapján ugyanis már korábban kiderült, hogy a Bajnai Gordonhoz köthető Datadat-csoport végzi a párt digitális és kampánytechnológiai támogatását.

A Datadat Professional Kft. és annak osztrák leányvállalata, amelyet gyanús körülmények között nemrég átneveztek régóta Gyurcsány Ferenc kampányainak, valamint a baloldali „megújító mozgalmaknak” az adatmotorja.

A kör kulcsszereplői:

Bajnai Gordon, volt miniszterelnök,

Szigetvári Viktor, a bejelentés házigazdája,

Ficsor Ádám, egykori titokminiszter,

Dessewffy Tibor, Gyurcsány korábbi főtanácsadója.

Ez a hálózat jelent meg Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter mögött is. Most pedig már nyíltan Magyar Péter mellett.