"Kokaint szipogató illegitim bohóc" – durván nekimentek Zelenszkijnek

Szita Károly

Szita Károly összefogásra szólította fel a hazai településeket a Tisza Párt tervezett megszorításai ellen

Összefogásra szólította fel a magyarországi polgármestereket, településeket a Tisza Párt tervezett megszorítócsomagja ellen Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke az MTI-nek pénteken adott nyilatkozatában.
Szita KárolyTisza PártTisza-csomagmegszorítócsomagmegszorítások

A kormánypárti politikus azt mondta: nagyon sokunkat megdöbbentettek az elmúlt napokban napvilágot látott hírek az ellenzéki párt 1300 milliárd forintos balliberális megszorítócsomagjának tervéről, emiatt a magyarországi polgármestereknek, településeknek, amelyek korábban többször is összefogtak – például az illegális bevándorlás ellen a városok és falvak békéje érdekében –, ezt újra meg kell tenniük.

Kaposvár, 2025. március 21. Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester beszédet mond a lengyel-magyar barátság napja alkalmából rendezett ünnepi gálaműsoron a kaposvári Csiky Gergely Színházban 2025. március 21-én. MTI/Bruzák Noémi
Szita Károly (Fidesz-KDNP) Kaposvár polgármestere
Fotó: MTI/BRuzák Noémi

Arra kéri a polgármestereket, közösen tegyenek meg mindent, hogy megvédjék a településeket a brutális baloldali csomagtól, javasolja, kérjék ki a képviselő-testületek véleményét, vigyék eléjük a kérdést, és utasítsák el ezt a csomagot – fűzte hozzá.

Szita Károly megítélése szerint a Tisza Párt tervezett megszorításai a rendszerváltás óta nem látott mélységbe taszítaná Magyarországot, a magyar családokat, és visszahozná azokat a legsötétebb időket, amikor milliók számára a napi megélhetés, a napi betevő megszerzése volt a cél, nem pedig a saját otthon megteremtése és a gyarapodás. 

Több mint 30 éve vagyok már polgármester, és amikor baloldali-liberális kormányok voltak hatalmon, minden esetben tapasztaltam, hogy amikor pénzre volt szükségük, elkezdtek turkálni az emberek zsebében – fogalmazott, hozzátéve a Tisza Párt a balliberális megszorítócsomagjával a papírpénz mellett az aprót is elvenné.

Példaként hozta fel, hogy a megszorítás minden társadalmi réteget sújtana, a többsávos személyi jövedelemadó bevezetésével egy átlagos pedagógusbér havi 56 ezer forinttal, egy átlagos orvosbér 252 ezer forinttal lenne kevesebb a mostaninál, továbbá 30-50 százalékkal csökkenne a családi adókedvezmény. Megszűnne a gyermekgondozási díj (gyed), az ingyenes egészségügyi ellátás még a gyermekeknek sem járna automatikusan, Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adója 13,5-25 százalék közötti értékre emelkedne, ami az árak növekedéséhez, a béremelések elmaradásához, tömeges elbocsátásokhoz vezetne – sorolta. 

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy

az ellenzéki párt tervezete szerint megszűnne az állami nyugdíjellátás, helyette mindenkinek be kellene menni a kötelező nyugdíjpénztárba, és még 20 százalék nyugdíjadót is kellene fizetni, emellett megemelnék az ingatlanadót, bevezetnék a vagyonadót, növelnék a gépjárművek általános forgalmi adóját (áfa), és fizetni kellene kutyák, macskák tartásáért is.

