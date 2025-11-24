Nyíltan a Tisza mellé állt Hajdúnánás szocialista polgármestere

Bódi Judit, Hajdúnánás szocialista polgármestere a közösségi oldalán nyilvánosan kifejezte a politikai elköteleződését Magyar Péter pártja mellett.

Bódi Judit, Hajdúnánás szocialista polgármestere a közösségi oldalán egyértelműen kiállt a Tisza Párt mellett. A szocialista politikus a bejegyzésében Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény polgármestere támogatására szólított fel a Tisza Párt előválasztásán, kijelentve: „Jelen helyzetben csak egyetlen alternatíva létezik, a Tisza Párt” (Fotó: Facebook)

A Tisza Párt vidéken is a régi szocialista hálózatokkal építi a kapcsolatait és a baloldal korábbi kádereire, polgármestereire támaszkodik

A szocialista politikus ugyanis a Facebook-bejegyzésében Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény polgármestere mellett kampányol a Tisza Párt előválasztásán.

Göröghné Bocskai Éva - SZÁMÍTHATSZ RÁM! Most eljött az idő, hogy ezen radikálisan változtathatunk. Jelen helyzetben csak egyetlen alternatíva létezik: a Tisza Párt, és annak országgyűlési képviselőjelöltje”

– írta a baloldali városvezető.

A hajdúnánási polgármester szerint Göröghné Bocskai Éva az egyetlen olyan jelölt, „aki valódi partnere lesz az itt élő embereknek”, és aki szerinte eséllyel szállhat szembe a Fidesz pártkatonájával”.

Bódi úgy fogalmazott:

A Tisza Párt három megnevezett jelöltje közül csak egyetlen ilyen személy van: Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény polgármestere. Ez a realitás, és ma ez számít. A közvélemény-kutatási adatok világosan mutatják, hogy egyedül Évának van valódi esélye.”

A kijelentés politikai jelentősége túlmutat a helyi kampányon. Miközben Magyar Péter rendre azt hangsúlyozza, hogy pártja „elhatárolódik a régi baloldaltól” és „új politikai erőt” képvisel, a gyakorlatban egyre több baloldali politikus – köztük hivatalban lévő MSZP-s városvezetők – állnak ki nyíltan a Tisza Párt mellett.