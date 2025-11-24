Nyíltan a Tisza mellé állt Hajdúnánás szocialista polgármestere

Bódi Judit, Hajdúnánás szocialista polgármestere a közösségi oldalán nyilvánosan kifejezte a politikai elköteleződését Magyar Péter pártja mellett.
A Tisza Párt vidéken is a régi szocialista hálózatokkal építi a kapcsolatait és a baloldal korábbi kádereire, polgármestereire támaszkodik
A szocialista politikus ugyanis a Facebook-bejegyzésében Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény polgármestere mellett kampányol a Tisza Párt előválasztásán.
Göröghné Bocskai Éva - SZÁMÍTHATSZ RÁM! Most eljött az idő, hogy ezen radikálisan változtathatunk. Jelen helyzetben csak egyetlen alternatíva létezik: a Tisza Párt, és annak országgyűlési képviselőjelöltje”
– írta a baloldali városvezető.
A hajdúnánási polgármester szerint Göröghné Bocskai Éva az egyetlen olyan jelölt, „aki valódi partnere lesz az itt élő embereknek”, és aki szerinte eséllyel szállhat szembe a Fidesz pártkatonájával”.
Bódi úgy fogalmazott:
A Tisza Párt három megnevezett jelöltje közül csak egyetlen ilyen személy van: Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény polgármestere. Ez a realitás, és ma ez számít. A közvélemény-kutatási adatok világosan mutatják, hogy egyedül Évának van valódi esélye.”
A kijelentés politikai jelentősége túlmutat a helyi kampányon. Miközben Magyar Péter rendre azt hangsúlyozza, hogy pártja „elhatárolódik a régi baloldaltól” és „új politikai erőt” képvisel, a gyakorlatban egyre több baloldali politikus – köztük hivatalban lévő MSZP-s városvezetők – állnak ki nyíltan a Tisza Párt mellett.
Bódi Judit bejegyzése illeszkedik abba a trendbe, amely szerint a Tisza Párt vidéken is a baloldali hálózatokkal épít kapcsolatokat és támaszkodik az MSZP korábbi kádereire, polgármestereire.