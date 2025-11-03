Takács Péter: 40 milliárd forintos egészségügyi fejlesztést indít a kormány

Takács Péter egészségügyi államtitkár hétfőn Kalocsán jelentette be, hogy a kormány mintegy negyven milliárd forintból újítja meg a képalkotó diagnosztikai rendszert Magyarországon. A beruházás részeként új berendezéseket helyeznek üzembe és új diagnosztikai helyszíneket is nyitnak.

Takács Péter Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórházában átadott új CT-berendezés kapcsán az államtitkár arról beszélt, hogy az orvosszakmai igények jelentősen nőttek. Mint fogalmazott: az orvosok és a betegek is egyre gyorsabb és pontosabb diagnosztikát várnak el, ehhez pedig fejlesztésekre van szükség.

A kalocsai projekt az Országos Kórházi Főigazgatóság országos modernizációs programjának része.

A program 22,6 milliárd forintos keretből harminc CT-t és tizenegy MR-berendezést biztosít országszerte.

A fejlesztések célja a várakozási idők csökkentése és a betegellátás minőségének javítása.

Takács Péter hangsúlyozta, hogy a korszerű diagnosztika elengedhetetlen a gyors beavatkozásokhoz, így a program a betegbiztonságot és a gyógyítás hatékonyságát is erősíti. Az államtitkár kiemelte:

a kormány azonnali 7,6 milliárd forintot biztosított a kórházaknak és szakrendelőknek a képalkotó diagnosztikai várólista csökkentésre, és majdnem húsz milliárd forintból azokat a német pontértékeket is rendezték, amelyek elmaradásban voltak a képalkotó vizsgálatok terén.

Felidézte, hogy az elmúlt 15 évben 91 kórházat és számtalan szakrendelőt újítottak fel, míg a Magyar falu program keretében 625 háziorvosi rendelő újulhatott meg, és több mint 1100 mentőt szereztek be.

Az egészségügyben a munkának azonban soha sincs vége, és mindig van új kihívás is, amire reagálni kell – jelentette ki. Emlékeztetett a néhány évvel ezelőtti Covid-világjárványra, melynek során, mint mondta, a magyar egészségügyi dolgozók és a magyar ellátórendszer szervezetten és kiválóan helytállt.

