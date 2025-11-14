Hírlevél

egészségügy

Takács Péter: Blokkolják az egészségügyi fejlesztéseket Brüsszelben

A tiszás Kollár Kinga erre büszkén hivatkozott is. És Kollár Kingától meg azt is hallottuk, hogy őket mekkora örömmel tölti el, hogy 50 kórház felújítását sikerült megakadályozni. Szépen átvették a stafétát Dobrev Kláráéktól, utána a momentumosoktól, és most a Tisza Párt viszi tovább azt a magyarellenes stratégiát, amitől a nekünk járó forrásokat visszatartják, és tisztázzuk, nem a Fidesszel szúrnak ki, nem az Orbán-kormánnyal, sőt még nem is Takács Péterrel. Azokkal a magyar emberekkel szúrnak ki, akiknek az ellátás jár, jobb körülmények között jár, jobb infrastrukturális körülmények között – mondta Takács Péter egészségügyi államtitkár.
A brüsszeli bürokraták és magyarországi szövetségeseik az egészségügyi fejlesztéseket politikai alapon blokkolják – mondta Takács Péter a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Veszprém, 2025. november 12. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. november 12-én. Rövidülnek a kórházi váróslisták a kormány képalkotóeszköz-beszerzési programjának köszönhetően, melynek keretében 40 milliárd forintot fordítanak a berendezések beszerzésére, valamint felújítására. MTI/Vasvári Tamás
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára 
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az egészségügyi államtitkár kifejtette:

Mint ahogy a tiszás Kollár Kinga erre büszkén hivatkozott is. És Kollár Kingától meg is hallottuk, hogy őket mekkora örömmel tölti el, hogy 50 kórház felújítását sikerült megakadályozni. Szépen átvették a stafétát Dobrev Kláráéktól, utána a momentumosoktól, és most a Tisza Párt viszi tovább azt a magyarellenes stratégiát, amitől a nekünk járó forrásokat visszatartják, és tisztázzuk, nem a Fidesszel szúrnak ki, nem az Orbán-kormánnyal, sőt még nem is Takács Péterrel. Azokkal a magyar emberekkel szúrnak ki, akiknek az ellátás jár, jobb körülmények között jár, jobb infrastrukturális körülmények között.

És még a felelősséget is próbálják a kormányra terelni a saját narratíváikkal. Meg azokkal a szakdolgozókkal, meg orvosokkal szúrnak ki, akiknek egy jogos elvárása, hogy 21. századi munkakörülmények között gyógyítsanak. Csak gondolj bele, 50 kórházon felül volt 33 mentőállomás. Igaz, hogy építettünk 60 mentőállomást, meg felújítottunk 120-at, de sajnos vannak még mindig, amik rossz műszaki állapotban vannak, és nem véletlen, hogy a józan paraszti ész szerint mit teszel fel az ilyen listára, azokat az épületeket, amik a legrosszabb állapotban vannak. A legrosszabb műszaki állapotú kórházi épületeket, legrosszabb mentőállomásokat fölraktuk. És ők ahelyett, hogy mindent megtettek volna, hogy ezek a források a magyar emberek, magyar orvosok, magyar szakdolgozók számára megnyíljanak, pont, hogy ellenkező munkát végeztek el – mondta Takács Péter.

