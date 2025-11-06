Takács Péter hiába megy vitázni az egészségügyről, a Tisza Párt szakértője ismét megfutamodott

Ismét megfutamodott a vita elől a Tisza Párt egészségügyi szakértője, Hegedűs Zsolt – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár elmondása szerint elég sűrű napja volt: a petesejt donációt lehetővé tévő törvényjavaslatnak volt a bizottsági vitája a Parlamentben, ahonnan a HírTV-be menne egy szakpolitikai vitára.

A Tisza Párt egészsgügyi szakembere, Hegedüs Zsolt nem állt ki vitázni Takács Péter egészségügyi államtitkárral (Forrás: Youtube)

A két szemben álló fél ő és Hegedűs Zsolt lett volna, de Takács Pétert végül csak a moderátor várja a stúdióban. – Magyar Péter és emberei ugyanis továbbra sem vállalják a szakpolitikai vitákat, menekülnek június óta. Aztán pedig egy nagyon fontos állomás következik. Megyünk Hatvanba az országjárásra, a digitális polgári körök országjárásának hatvani állomására – mondta.

Emlékezetes: Rétvári Bence a Harcosok órája című műsorban kifejtette, szerinte miért nem állnak ki vitázni a Tisza Párt jelöltjei. – Kiderült, hogy ezek mögött az emberek mögött nincs tudás, jövőkép, egy éles vitahelyzetben rommá égnek – fogalmazott a Belügyminisztérium államtitkára, majd rámutatott: ők egy Facebook-világban élnek, amit önmaguknak csináltak.

Az a kérdés tehető fel a közösségi médiában, aminek el kell hangzani, ám amikor valós kérdést vagy ellenvéleményt kapnak, kipukkad ez a lufi, végük van. Ezért nem engedi ezeket a vitákat Magyar Péter, senkiben sem bízik magán kívül”

– mutatott rá a politikus.