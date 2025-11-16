Kiderült, miért örül a Fidesz, ha Magyar Péter rászervez Orbánra

A Győrben megtartott DPK gyűlésen kérdezték Takács Pétert, hogy mit gondol arról, Orbán Viktor után Magyar Péter is tart beszédet Győrben.

Takács Péter a győri DPK gyűlésen. Fotó: Facebook / Takács Péter

Az államtitkár gúnyosan megjegyezte, hogy nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke ezzel próbálkozik, de ő biztatja Magyar Pétert ezekre az akciókra, ugyanis ahogy kifejtette így jobban látszik

a két ember közötti intellektuális szakadéknyi különbség.”

Takács Péter véleménye szerint, ha ilyen lehetőség van a két politikus összehasonlítására, az nagyon sok szavazatot hoz a Fidesznek.