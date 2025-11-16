Kiderült, miért örül a Fidesz, ha Magyar Péter rászervez Orbánra

Hát a Kötcse is nagyon jól sikerült, nem? – válaszolt ironikusan Takács Péter egészségügyi államtitkár arra az újságírói kérdésre, hogy mi a véleménye arról, Magyar Péter rászervezte gyűlését a Fidesz rendezvényére.
A Győrben megtartott DPK gyűlésen kérdezték Takács Pétert, hogy mit gondol arról, Orbán Viktor után Magyar Péter is tart beszédet Győrben.
Az államtitkár gúnyosan megjegyezte, hogy nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke ezzel próbálkozik, de ő biztatja Magyar Pétert ezekre az akciókra, ugyanis ahogy kifejtette így jobban látszik
a két ember közötti intellektuális szakadéknyi különbség.”
Takács Péter véleménye szerint, ha ilyen lehetőség van a két politikus összehasonlítására, az nagyon sok szavazatot hoz a Fidesznek.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!