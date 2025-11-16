Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Magyarország–Írország

Szoboszlai Dominik öt szóban értékelte a drámai vereséget

Olvasta már?

Kiszivárgott: Zelenszkij utódját már név szerint találgatják

Takács Péter

Kiderült, miért örül a Fidesz, ha Magyar Péter rászervez Orbánra

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hát a Kötcse is nagyon jól sikerült, nem? – válaszolt ironikusan Takács Péter egészségügyi államtitkár arra az újságírói kérdésre, hogy mi a véleménye arról, Magyar Péter rászervezte gyűlését a Fidesz rendezvényére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács PéterdpkgyőrOrbán ViktorMagyar Péter

A Győrben megtartott DPK gyűlésen kérdezték Takács Pétert, hogy mit gondol arról, Orbán Viktor után Magyar Péter is tart beszédet Győrben.

Takács Péter
Takács Péter a győri DPK gyűlésen. Fotó: Facebook / Takács Péter

Az államtitkár gúnyosan megjegyezte, hogy nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke ezzel próbálkozik, de ő biztatja Magyar Pétert ezekre az akciókra, ugyanis ahogy kifejtette így jobban látszik 

a két ember közötti intellektuális szakadéknyi különbség.”

Takács Péter véleménye szerint, ha ilyen lehetőség van a két politikus összehasonlítására, az nagyon sok szavazatot hoz a Fidesznek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!