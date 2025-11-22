Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Van bőr a képükön: Az EU vezetői átírták Trump béketervét, majd elküldték Washingtonba

Takács Péter

Takács Péter szerint mindenkinek tudnia kéne, hogy hol a helye

4 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindenkit szeretettel várok abban a műfajban, amire éppen betöltött tisztsége predestinálja – jelezte Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács PéterÁlmos PéterMOKvitaMagyar Péter

Takács Péter a MOK korábbi vezetőségi tagjának, jelenleg TISZA-s politikusnak, Hegedűs Zsoltnak ismét felajánlotta a szakpolitikai vita, a MOK jelenlegi vezetőjének, Álmos Péternek pedig a szakmai egyeztetés lehetőségét. 

Takács Péter vitázna, de nincs kivel
Takács Péter vitázna, de nincs kivel
Fotó: Facebook/Takács Péter

Ugyanis – vélhetően egymástól függetlenül – a két személy két perc eltéréssel közölt ugyanolyan hangvételű posztot, az államtitkárnak címezve, a tegnapi videó bejegyzése kapcsán.

Ahogy arról lapunk is beszámolt Takács Pétert azzal kereste meg a Válasz Online nevű portál, hogy Magyar Péter Álmos Pétert jelölte ki számára egy szakpolitikai vitára, hogy Hegedűs Zsoltot végre békén hagyja.

Takács Péter: Folytatódik a Tiszás Szürreality

Takács Péter viszont megjegyzi, hogy: 

Nem érdemes a két műfajt és a szerepeket összekeverni! Abból mindig csak a baj van...”

Magyar Péter azonban nem hagy fel a szájkosár-politikával, és nem hagyja jelöltjeit vitázni, pedig Takács Péter akár vele is szívesen vitatkozna.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!