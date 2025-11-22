Takács Péter szerint mindenkinek tudnia kéne, hogy hol a helye

Mindenkit szeretettel várok abban a műfajban, amire éppen betöltött tisztsége predestinálja – jelezte Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán.
Takács Péter a MOK korábbi vezetőségi tagjának, jelenleg TISZA-s politikusnak, Hegedűs Zsoltnak ismét felajánlotta a szakpolitikai vita, a MOK jelenlegi vezetőjének, Álmos Péternek pedig a szakmai egyeztetés lehetőségét.
Ugyanis – vélhetően egymástól függetlenül – a két személy két perc eltéréssel közölt ugyanolyan hangvételű posztot, az államtitkárnak címezve, a tegnapi videó bejegyzése kapcsán.
Ahogy arról lapunk is beszámolt Takács Pétert azzal kereste meg a Válasz Online nevű portál, hogy Magyar Péter Álmos Pétert jelölte ki számára egy szakpolitikai vitára, hogy Hegedűs Zsoltot végre békén hagyja.
Takács Péter viszont megjegyzi, hogy:
Nem érdemes a két műfajt és a szerepeket összekeverni! Abból mindig csak a baj van...”
Magyar Péter azonban nem hagy fel a szájkosár-politikával, és nem hagyja jelöltjeit vitázni, pedig Takács Péter akár vele is szívesen vitatkozna.
