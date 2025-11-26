Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Von der Leyen csak most jött rá, mekkora a baj

Tudta?

Férfiak tömegei szedik – most kiderült, hogy akár egy évvel is megrövidítheti az életüket

Takács Péter

Mostantól nem csak az orvos dönt? Mutatjuk!

7 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Sok egyeztetés után fogadták el azt a kerertjogszabályt, mely a jövőben lehetővé teszi, hogy a kiválóan képzett szakdolgozóink önálló tevékenységet végezhessenek" – fogalmazott az egészségügyi államtitkár. Jelezte, most már a szakmánál pattog a labda.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Takács PéterkollégaBSCdiplomaengedélytanulmány

„Hosszú és kitartó munkával megváltoztattuk a rendszert, így sokkal jobb lesz a hozzáférés, sokkal elérhetőbb lesz az ellátórendszer, hiszen a kiválóan képzett szakdolgozóink önálló tevékenységet végezhetnek – fogalmazott Takács Péter, aki jelezte, mindennek a jogszabáli alapjait letették, és most már a szakmánál pattog a labda, a szakdolgozói kompetenciák. 

Nagyon kiválóan képzett főiskolai, BSC, MSC képzettségű, főiskolai és egyetemi végzettségű szakdolgozóink vannak, mentőtisztjeink vannak, akik nagyon sok mindenre képesek, a tanulmányaiknak és a diplomájuknak köszönhetően, de eddig egy csomó tevékenységet orvosi végzettséghez kötött a rendszer

– mondta, hozzátéve, hogy ezt most hosszú és kitartó munkával megváltoztatták. 

Hangsúlyozta, nagyon sok egyeztetés van emögött is, elfogadták nyáron a keretjogszabályt, ami ezt lehetővé teszi. „Egy nagyon jól képzett, mondjuk az alapellátásban dolgozó, emelt képzést kapott, úgynevezett APN kolléga, miért ne végezhetne önállóan tevékenységet a saját nevében, saját működési engedély számával, úgy, hogy be is tud jegyezni az EESZT-be?" – vetette fel az egészségügyi államtitkár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!