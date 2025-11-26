Mostantól nem csak az orvos dönt? Mutatjuk!

„Hosszú és kitartó munkával megváltoztattuk a rendszert, így sokkal jobb lesz a hozzáférés, sokkal elérhetőbb lesz az ellátórendszer, hiszen a kiválóan képzett szakdolgozóink önálló tevékenységet végezhetnek – fogalmazott Takács Péter, aki jelezte, mindennek a jogszabáli alapjait letették, és most már a szakmánál pattog a labda, a szakdolgozói kompetenciák.

Nagyon kiválóan képzett főiskolai, BSC, MSC képzettségű, főiskolai és egyetemi végzettségű szakdolgozóink vannak, mentőtisztjeink vannak, akik nagyon sok mindenre képesek, a tanulmányaiknak és a diplomájuknak köszönhetően, de eddig egy csomó tevékenységet orvosi végzettséghez kötött a rendszer

– mondta, hozzátéve, hogy ezt most hosszú és kitartó munkával megváltoztatták.

Hangsúlyozta, nagyon sok egyeztetés van emögött is, elfogadták nyáron a keretjogszabályt, ami ezt lehetővé teszi. „Egy nagyon jól képzett, mondjuk az alapellátásban dolgozó, emelt képzést kapott, úgynevezett APN kolléga, miért ne végezhetne önállóan tevékenységet a saját nevében, saját működési engedély számával, úgy, hogy be is tud jegyezni az EESZT-be?" – vetette fel az egészségügyi államtitkár.