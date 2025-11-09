Hírlevél

Megvan, hogyan élhetünk 200 évnél is tovább

Takács Péter

A tiszás egészségügyi szakértő a közösségi médiában kezdett álhírgyártásba – alaposan helyre tették

1 órája
Magyar Péter embere, Hegedűs Zsolt, ahelyett, hogy felvállalna egy élő adásban közvetített szakpolitikai vitát, inkább a közösségi médiában kezdett álhírgyártásba. Takács Péter egészségügyi államtitkár újabb álhírt cáfolt meg, és ismét vitára hívta a tiszás egészségügyi szakértőt.
„Most egy csúsztatásoktól hemzsegő FB-posztban egy tervezett és jó előre beharangozott IT-karbantartást – ami egyébként nemcsak az EESZT-t, hanem szinte valamennyi kormányzati alrendszert érintett – próbál meg összeomlásként bemutatni Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakértője” – írta Takács Péter egészségügyi államtitkár közösségi oldalán.

Takács Péter képernyőfotóval cáfolta az újabb tiszás álhírt
Fotó: Facebook/Takács Péter

Takács Péter cáfolja az újabb tiszás álhírt

Takács elmondta, állításával ellentétben az EESZT és a NISZ részéről minden előzetes felkészülés megtörtént – így a lakossági és szakmai felhasználók tájékoztatása is – annak érdekében, hogy a tervezett és szükségszerű karbantartás a legkisebb kellemetlenséget okozza.

Végzetül Magyar Péternek is üzent az államtitkár, hogy ha már szerinte ennyi sebből vérzik a magyar egészségügy, engedje meg Hegedűs úrnak, hogy élő adásban szembesítse az úgynevezett összeomlással!

„Miért félted a »valaha volt legrosszabb államtitkártól«? Mondjatok igent legalább egy meghívásra! Jövő héten a Mandinerhez megyek, remélem megjelenik ott Hegedűs úr is! Én várom!”

– tette hozzá.

 

