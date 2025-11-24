Hírlevél

Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

Megrázó tragédia, egy doktornő holttestét emelték ki a Dunából

Tisza Párt

A Tisza eltörölne egy fontos egészségügyi kötelezettséget

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Takács Péter úgy véli, szétesne az orvosi ügyeleti rendszer, ha a Tisza Párt hatalomra kerülne. Az egészségügyi államtitkár szerint a betegbiztonság is közvetlen veszélybe kerülne.
Tisza PártegészségügyTakács PéterMagyar Péter

Takács Péter szerint a Tisza Párt kormányra kerülése esetén veszélybe kerülne a jelenlegi ügyeleti rendszer. Az egészségügyi államtitkár hétfői Facebook-videójában arról beszélt, hogy ha a Tisza hatalomra kerülve eltörölné a háziorvosok ügyeleti kötelezettségét, az alapellátási ügyelet gyakorlatilag megszűnne Magyarországon.

Budapest, 2025. november 6.Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond a Batthyány-Strattmann László és Hőgyes Endre születésnapja alkalmából adományozott díjak átadásán a minisztériumban 2025. november 6-án.MTI/Soós Lajos
Takács Péter egészségügyi államtitkár (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Jól működik az új ügyeleti modell

A videóban elhangzottak szerint a jelenlegi rendszer lényege, hogy az alapellátási ügyeletet a háziorvosok látják el este tízig, ezt követően pedig az Országos Mentőszolgálat veszi át a feladatot. Takács Péter azt mondta, az alapellátási ügyelet, a mentés és a sürgősségi ellátás most egy egységes rendszerben működik, amelyet ebben a ciklusban alakítottak ki.

A 1830-as központi hívószámot úgy jellemezte, mint egy gyors triázs központot: 

aki felhívja, azonnal egészségügyi szakemberrel beszélhet.

Ha a tünetek alapján indokolt, az operátor rögtön mentőt küld. Az államtitkár szerint ez jelentősen lerövidíti a betegutakat, és gyorsabb ellátást tesz lehetővé olyan életveszélyes esetekben, mint a stroke vagy az infarktus.

Takács Péter azt mondta, Hegedűs Zsolt világossá tette, hogy azonnal eltörölné azt a jogszabályt, amely a háziorvosokat bevonja az ügyeletbe. Az államtitkár szerint ez azt eredményezné, hogy „az alapellátási ügyelet a következő hónaptól megszűnne”.

Úgy fogalmazott, ezzel a lépéssel a Tisza nemcsak a háziorvosi rendszert, hanem az ügyeleti és sürgősségi ellátást is megbontaná. A politikus szerint mindez automatikusan a betegbiztonság rovására menne.

„Hogyan gondolná átalakítani?”

Takács Péter úgy fogalmazott: ha Hegedűs Zsolt ott ülne mellette, feltenné neki a kérdést, szerinte miként működne mindez háziorvosi ügyelet nélkül. „Ha most ehhez hozzányúlunk, automatikusan a betegbiztonságot veszélyeztetjük” – mondta.

 

