Újabb rosszemlékű SZDSZ-es politikus a Tisza Pártban

Takács Péter egy interjúrészletben azt a Túri Pétert mutatta be a hallgatóságnak, aki anno az SZDSZ-es Kóka János gazdasági miniszter miniszteri biztosa volt, most a Tisza Párt új szakértőjeként tűnt fel.

Túri Péter Magyar Péter új szakértője. Fotó: Ellenpont

Magyar Péter pártja már egyértelműen az egykori SZDSZ levitézlett csapatát igyekszik beintegrálni a soraiba. Ezek az emberek azonban a múltban olyan dolgokat műveltek, ami nem biztos, hogy hasznára válna az országnak, ha ismételten döntési pozícióba kerülhetnének.

Erre világított rá az államtitkár is, aki Túri Péter korábbi tevékenységéről beszélt. Az MSZP-SZDSZ kormány regnálása idején olyan hosszú távú előnytelen szerződéseket kötött, a légimentésre, amit a nemzeti kormány csak 2017-18 környékére tudott felszámolni.

Egy osztrák lízingelt flottával látták el Magyarország területének légimentését, amit a kormány felszámolt, és egy állami tulajdonú flottával látják el ezt, az OMSZ irányításával.

Túri Péter természetesen nem állt le, és jelenleg a Nyugat-Dunántúlon próbál légimentést szervezni, amolyan piramis-játékszerűen, azonban teljesen törvénytelenül, hiszen Magyarország területén

magán légimentés nincs”

– emeli ki Takács Péter.

Mivel azonban Túri Péter már kisebb-nagyobb összegeket beszedett egy számlaszámra, így joggal merül fel a kérdés, hogy az pénz hol van.