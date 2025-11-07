Hírlevél

Takács Péter

Takács Péter: Új WHO-megállapodással fejlesztjük az egészségügyet

Magyarország és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új együttműködést írt alá a 2026–2027-es időszakra, amelynek fő céljai a krónikus betegségek megelőzése, az alapellátás fejlesztése, a mentális egészség előmozdítása és a digitális egészségügyi megoldások erősítése. A megállapodásról Takács Péter egészségügyi államtitkár számolt be.
A budapesti Víz és Egészség Jegyzőkönyv rendezvény margóján Takács Péter és Pintér Sándor belügyminiszter fogadta Dr. Hans Henri P. Kluge-t, a WHO európai regionális igazgatóját. 

Az egyeztetésen a felek megerősítették elkötelezettségüket a biztonságos nemzetközi járványügyi szabályozás mellett, valamint hangsúlyozták, hogy a szív- és érrendszeri betegségek elleni küzdelem csak széles körű nemzetközi összefogással lehet sikeres.

Takács Péter kiemelte: 

a folyamatos szakmai tudásmegosztás erősíti a régió egészségbiztonságát, és hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon egy megelőzésközpontú, modern egészségügyi rendszer épüljön ki.

 

