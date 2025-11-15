Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elkezdődött! Tüntetnek Zelenszkij ellen a Majdanon – képek

Olvasta?

Súlyos, veszélyes betegség támad Magyarországon

Orbán Viktor

Támogassák Orbán Viktort és a háborúellenes magyar kormányt!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebookon mindenkit arra kér, támogassák a magyar kormányt a háborúellenes nagygyűlésein. A nagygyűléssorozat első állomása Győr, ahol a szombati nap folyamán felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBrüsszelháborúellenestámogatásnagygyűlésállomásösszefogásminiszterelnökMenczer Tamáselső

Menczer Tamás a háborúellenes nagygyűléssorozat első állomásáról, Győrből jelentkezett be a közösségi oldalán. Rövid videójában mindenkit arra kér, támogassák Orbán Viktor és a kormány háborúellenes célkitűzéseit, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.

Orbán Viktor
Menczer Tamás a háborúellenes nagygyűléssorozat első állomásáról, Györből jelentkezett be a közösségi oldalán, ahol Orbán Viktor is felszólalt Fotó: Illusztráció: (Facebook/Menczer Tamás)

Orbán Viktor és a magyar kormány a béke oldalán

Ahogy a kommunikációs szakember szakember fogalmazott:

Azért jöttünk el ide nagyon sokan Győrbe ma, mert nem akarunk háborút, békét akarunk, és meg akarjuk erősíteni Orbán Viktort a brüsszeli csatákban, amelyeket a háborúpárti brüsszeli vezetőkkel vív. Ezért azt kérem mindenkitől, hogy támogassa Orbán Viktort, támogassa a háborúellenes békepárti magyar kormányt, és vegyen részt a háborúellenes aláírásgyűjtésen is. Hajrá, Magyarország!

„A magyarok a béke oldalán állnak” – hangsúlyozta Orbán Viktor abban a videóban, amelyben bejelentette: országos háborúellenes nagygyűléssorozat indul a digitális polgári körök szervezésében, elsőként Győrben. A miniszterelnök a Békemenet „fantasztikus sikerét” méltatta, és megerősítette: Magyarország nem akar háborúba menni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!