Tánczos Barna: Az elárvult gyerekek nem számítanak, csak a medvebocsok?

21 perce
Tavaly Romániában egy medve végzett egy 19 éves turistalánnyal. Az addigi medvevédő közvélemény ekkor fordult meg. Ehhez viszont szükség volt az RMDSZ javaslatára, akik már 2021-ben kormányrendelettel érték el, hogy sürgős esetben ártalmatlanítani lehessen a medvét. Tánczos Barnával, Románia miniszterelnök-helyettesével a zöld NGO-król és a sajtó szerepéről is beszéltünk.
Milyen politikai üzenete van annak, ahogy a barna medve kérdése alakult Romániában?

Én Hargita megyéből, egy olyan székelyföldi régióból származom, ahol ma már mindennapos téma a medve. És bár én magam nem vadászom, de gyerekkorom óta rokonokon, ismerősökön keresztül folyamatosan kapcsolatban voltam és vagyok vadászokkal. 

Tavaly Romániában egy medve végzett egy 19 éves turistalánnyal.
Tavaly Romániában egy medve végzett egy 19 éves turistalánnyal.  (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Tehát nem ismeretlen számomra a vadászok megközelítése, gondolkodása a témáról. 2021-ben Romániában történelmi áttörést értünk el, amikor egy kormányrendelet engedélyezte végre a sürgősségi beavatkozást a településeken az emberre leginkább veszélyes medvék ártalmatlanítására. Ám ha kezdeményező politikusként vadász lettem volna, esélyünk sem lett volna erre az áttörésre. Elképesztő vadászatellenes hangulat uralkodott, és ezért úgy kellett egyensúlyozni a racionális érvek és a méregzöld megközelítés között, hogy legalább az emberi élet védelme szempontjából alapvető intézkedéseket meg lehessen hozni. Persze ezt is csak a fokozatosság elve alapján úgy, hogy előtte meg kellett próbálni elűzni a vadat, ha nem sikerült, akkor befogni és ha ezek mind sikertelen próbálkozások voltak, csak akkor lehetett kilőni. Egy akkori közvéleménykutatás szerint, a román társadalom 80 százaléka volt úgymond medvepárti, azaz vadászatellenes, és abban a hangulatban kellett sürgősségi kormányrendeletet hozni, hogy az emberi életet veszélyeztető egyedeket kilőhessék. Ráadásul azelőtt két hónappal kapott szárnyra az Arthur-fake news, ami arról szólt, hogy Romániában kilőtték Európa legnagyobb medvéjét, amiért a vadászok a felelősek, akik ide hoztak egy olyan külföldit, aki sok pénzt fizet, hogy gyilkolhasson. Ez az álhír nagyot futott a médiában és a közvéleményben, rengetegen elhitték, mégis sikerült áttörést elérnünk.

Hogy alakult ki az a helyzet, hogy sürgősségi beavatkozásra van szükség a településeken, miután emberek tucatjai haltak meg medvetámadás következtében?

2016-ban egy évig volt Romániában egy önmagát technokratának nevező kormány, amely több, a társadalom különböző szűk szeleteinek kedvező intézkedést valósított meg. Ebbe a körbe tartozott az is, hogy betiltották a barna medve vadászatát és a vele kapcsolatos bármilyen emberi beavatkozást. Ebből a szélsőséges állapotból kellett visszahozni a témát, miközben az RMDSZ-en kívül egyik politikai erőnek sem volt mersze teljes mellszélességgel beállni az ügy mögé. Az RMDSZ és jómagam is a választóink között élvén láttuk, hogy mit jelent a medvetámadás, a medve okozta károk, a veszély az iskolák és óvodák udvarain, az alvó medve fényes nappal Csíkszereda központjában. Tehát mi politikailag elkötelezettek voltunk, de át kellett erőszakolni a javaslatot a kormányon egy olyan miniszterelnök vezetése alatt, aki azt mondta, hogy amíg ő él, mozog és miniszterelnök, addig itt medvevadászat nem lesz és amúgy is, Tánczos mondjon le, mert meglőtték Arthurt. Nos, innen, a sírból hoztuk vissza a történetet, ami után fokozatosan, lépésről-lépésre eljutottunk a medve-kvótáig, azaz addig, hogy ne csak a településeken megjelenő medve okozta veszély ellen lehessen fellépni, hanem az állományt csökkenteni tudják ott, ahol túlszaporodott. Mindeközben voltak időszakok, amikor mindenki elégedetlen volt: a civilek is, a vadászok is és persze a medve is. A vadászok azt szerették volna, hogy azonnal hozzuk vissza a medvevadászatot úgy, ahogy régen volt, ami persze lehetetlen elvárás volt, a civilek haragudtak, hogy megint lehet medvére lőni és biztosak voltak benne, hogy hamarosan az összeset leölik a vadászok, mert majd mindegyikre rámondják, hogy veszélyes. Ez volt a kontextus akkor.

Mi okozhatta Romániában a szélsőséges vadászellenes hangulatot?

A nevelés és a kommunikáció teljes hiánya. Pontosabban a helyes kommunikáció hiánya, mert amikor mégis megszólaltak a vadászok, akkor azt a saját nyelvükön tették, amit a széles társadalom nem ért, illetve nem úgy érti, ahogy a vadász gondolkodik. Sokat beszéltem erről a vadászokkal. Például arról, hogy amíg a zöldek, a média és a közvélemény a vadászatot egyszerű gyilkolásnak tartja, addig hiába érvelnek azzal, hogy a vadgazdálkodás pénzügyi hasznot hoz az országnak. Ráadásul a zöldekre és a többi laikusra jellemző, hogy emberi tulajdonságokkal ruházzák fel az állatokat, szerintük van hibás és ártatlan vad, így nekik érthetetlen, hogy miért van szükség állományszabályozásra egy szerintük ártatlan vadfaj esetében. A javaslatomra született meg az iskolákban bevezetett Zöld Hét, amelynek során környezetvédelmi témákat dolgoznak fel a gyerekek és felvetettem a vadászoknak, hogy érjék el, legyen a vadgazdálkodás is a témák között. Magyarországon más a megközelítés, a vadászati világkiállításra elment több százezer gyerek és vadászati nevelési programok vannak.

Magyarországon talán az is más, hogy itt a nagy tömegindulatokat kiváltó és ezáltal a politikai döntésekre nyomást gyakorló témákban aktív NGO-k hátterét oknyomozó újságírók, kutatóintézetek és mostanában a Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárja és sok esetben talál külföldi finanszírozási szálat. Önök tapasztaltak ilyesmit?

Határozottan állítom, hogy vannak olyan NGO-k, amelyek ebből élnek. Határozottan állítom, hogy vannak olyan külföldi NGO-hálózatok, amelyek megfinanszíroznak itteni NGO-kat, és nekik érdekük, hogy legyen ügy, amelyért küzdeni lehet. Meggyőződésem, hogy vannak olyan romániai szervezetek, amelyek azért kérnek és kapnak külföldi finanszírozást, hogy harcoljanak a medvevadászat betiltásáért. Nálunk nem tudok olyan vizsgálatról, ami a külföldi politikai befolyásolást keresi a témában, nekem inkább az a gyanúm, hogy személyes, anyagi érdekek mozgatják sok civil tevékenységét. Az anyagi érdek sokkal jelentősebb tényező néhány egyesületnél, mint azt bárki gondolná.

Végül mitől fordult meg a közvélemény a medve érinthetetlenségével kapcsolatban?

Az emberi drámák, a tragikus események, amelyeknek hangot adtunk. Amíg korábban éveken át ráfogták a juhászra, hogy tulajdonképpen ő támadta meg a medvét, és a medve csak önvédelemből, tehát ártatlanul ölte meg a juhászt, vagy amíg ráfogták a vadászra, hogy ő zaklatta a medvét a csendes otthonában és azért támadt rá, vagy a gazdára, aki a kukoricatábla mellett megzavarta a terményéből lakmározó medvét, addig mindig megmagyarázták, hogy miért nem szabad beavatkozni. A medve által megölt 19 éves turistalány esete 2024-ben viszont megfordította a sajtót és a közvéleményt. Az volt az a fordulópont, amikor már nem tudtak kihátrálni a nagy politikai pártok a téma mögül, dönteniük kellett. 

Mire volt szükség a fordulathoz?

Arra, hogy ott legyen a parlament asztalán az RMDSZ tervezete. Ezen 8 hónapot dolgoztunk korábban, de politikai akarat nem volt mögötte, így a fiókban porosodott, amíg ez a tragikus eset be nem következett. Groteszk és szomorú, hogy egy ilyen tragédia kellett ahhoz, hogy döntés szülessen. A probléma súlyosságát mutatja, hogy míg a kezdeti években néhány tucat esetben alkalmazták az azonnali beavatkozás keretében a legveszélyesebb medvék kilövését, addig idén már 100 esetben volt szükség rá, hogy tartani tudják a települések a frontot. Most már a legzöldebb román politikus is elismeri, hogy szükséges a beavatkozás, amelyhez pedig az olasz turista halála kellett. Amikor környezetvédelmi miniszter voltam, naponta kaptam meg azt a kérdést, hogy mit gondolok az árva medvebocsokról, amelyeknek az anyját kilőtték. Én meg visszakérdeztem, hogy mit gondolnak az árva gyerekekről, akiknek az édesapját megölte a medve halászás közben? Az elárvult gyerekek nem számítanak, csak a medvebocsok?

 

