Tánczos Barna: Az elárvult gyerekek nem számítanak, csak a medvebocsok?

Milyen politikai üzenete van annak, ahogy a barna medve kérdése alakult Romániában?
Én Hargita megyéből, egy olyan székelyföldi régióból származom, ahol ma már mindennapos téma a medve. És bár én magam nem vadászom, de gyerekkorom óta rokonokon, ismerősökön keresztül folyamatosan kapcsolatban voltam és vagyok vadászokkal.
Tehát nem ismeretlen számomra a vadászok megközelítése, gondolkodása a témáról. 2021-ben Romániában történelmi áttörést értünk el, amikor egy kormányrendelet engedélyezte végre a sürgősségi beavatkozást a településeken az emberre leginkább veszélyes medvék ártalmatlanítására. Ám ha kezdeményező politikusként vadász lettem volna, esélyünk sem lett volna erre az áttörésre. Elképesztő vadászatellenes hangulat uralkodott, és ezért úgy kellett egyensúlyozni a racionális érvek és a méregzöld megközelítés között, hogy legalább az emberi élet védelme szempontjából alapvető intézkedéseket meg lehessen hozni. Persze ezt is csak a fokozatosság elve alapján úgy, hogy előtte meg kellett próbálni elűzni a vadat, ha nem sikerült, akkor befogni és ha ezek mind sikertelen próbálkozások voltak, csak akkor lehetett kilőni. Egy akkori közvéleménykutatás szerint, a román társadalom 80 százaléka volt úgymond medvepárti, azaz vadászatellenes, és abban a hangulatban kellett sürgősségi kormányrendeletet hozni, hogy az emberi életet veszélyeztető egyedeket kilőhessék. Ráadásul azelőtt két hónappal kapott szárnyra az Arthur-fake news, ami arról szólt, hogy Romániában kilőtték Európa legnagyobb medvéjét, amiért a vadászok a felelősek, akik ide hoztak egy olyan külföldit, aki sok pénzt fizet, hogy gyilkolhasson. Ez az álhír nagyot futott a médiában és a közvéleményben, rengetegen elhitték, mégis sikerült áttörést elérnünk.
Hogy alakult ki az a helyzet, hogy sürgősségi beavatkozásra van szükség a településeken, miután emberek tucatjai haltak meg medvetámadás következtében?
2016-ban egy évig volt Romániában egy önmagát technokratának nevező kormány, amely több, a társadalom különböző szűk szeleteinek kedvező intézkedést valósított meg. Ebbe a körbe tartozott az is, hogy betiltották a barna medve vadászatát és a vele kapcsolatos bármilyen emberi beavatkozást. Ebből a szélsőséges állapotból kellett visszahozni a témát, miközben az RMDSZ-en kívül egyik politikai erőnek sem volt mersze teljes mellszélességgel beállni az ügy mögé. Az RMDSZ és jómagam is a választóink között élvén láttuk, hogy mit jelent a medvetámadás, a medve okozta károk, a veszély az iskolák és óvodák udvarain, az alvó medve fényes nappal Csíkszereda központjában. Tehát mi politikailag elkötelezettek voltunk, de át kellett erőszakolni a javaslatot a kormányon egy olyan miniszterelnök vezetése alatt, aki azt mondta, hogy amíg ő él, mozog és miniszterelnök, addig itt medvevadászat nem lesz és amúgy is, Tánczos mondjon le, mert meglőtték Arthurt. Nos, innen, a sírból hoztuk vissza a történetet, ami után fokozatosan, lépésről-lépésre eljutottunk a medve-kvótáig, azaz addig, hogy ne csak a településeken megjelenő medve okozta veszély ellen lehessen fellépni, hanem az állományt csökkenteni tudják ott, ahol túlszaporodott. Mindeközben voltak időszakok, amikor mindenki elégedetlen volt: a civilek is, a vadászok is és persze a medve is. A vadászok azt szerették volna, hogy azonnal hozzuk vissza a medvevadászatot úgy, ahogy régen volt, ami persze lehetetlen elvárás volt, a civilek haragudtak, hogy megint lehet medvére lőni és biztosak voltak benne, hogy hamarosan az összeset leölik a vadászok, mert majd mindegyikre rámondják, hogy veszélyes. Ez volt a kontextus akkor.
Mi okozhatta Romániában a szélsőséges vadászellenes hangulatot?
A nevelés és a kommunikáció teljes hiánya. Pontosabban a helyes kommunikáció hiánya, mert amikor mégis megszólaltak a vadászok, akkor azt a saját nyelvükön tették, amit a széles társadalom nem ért, illetve nem úgy érti, ahogy a vadász gondolkodik. Sokat beszéltem erről a vadászokkal. Például arról, hogy amíg a zöldek, a média és a közvélemény a vadászatot egyszerű gyilkolásnak tartja, addig hiába érvelnek azzal, hogy a vadgazdálkodás pénzügyi hasznot hoz az országnak. Ráadásul a zöldekre és a többi laikusra jellemző, hogy emberi tulajdonságokkal ruházzák fel az állatokat, szerintük van hibás és ártatlan vad, így nekik érthetetlen, hogy miért van szükség állományszabályozásra egy szerintük ártatlan vadfaj esetében. A javaslatomra született meg az iskolákban bevezetett Zöld Hét, amelynek során környezetvédelmi témákat dolgoznak fel a gyerekek és felvetettem a vadászoknak, hogy érjék el, legyen a vadgazdálkodás is a témák között. Magyarországon más a megközelítés, a vadászati világkiállításra elment több százezer gyerek és vadászati nevelési programok vannak.
Magyarországon talán az is más, hogy itt a nagy tömegindulatokat kiváltó és ezáltal a politikai döntésekre nyomást gyakorló témákban aktív NGO-k hátterét oknyomozó újságírók, kutatóintézetek és mostanában a Szuverenitásvédelmi Hivatal feltárja és sok esetben talál külföldi finanszírozási szálat. Önök tapasztaltak ilyesmit?
Határozottan állítom, hogy vannak olyan NGO-k, amelyek ebből élnek. Határozottan állítom, hogy vannak olyan külföldi NGO-hálózatok, amelyek megfinanszíroznak itteni NGO-kat, és nekik érdekük, hogy legyen ügy, amelyért küzdeni lehet. Meggyőződésem, hogy vannak olyan romániai szervezetek, amelyek azért kérnek és kapnak külföldi finanszírozást, hogy harcoljanak a medvevadászat betiltásáért. Nálunk nem tudok olyan vizsgálatról, ami a külföldi politikai befolyásolást keresi a témában, nekem inkább az a gyanúm, hogy személyes, anyagi érdekek mozgatják sok civil tevékenységét. Az anyagi érdek sokkal jelentősebb tényező néhány egyesületnél, mint azt bárki gondolná.
Végül mitől fordult meg a közvélemény a medve érinthetetlenségével kapcsolatban?
Az emberi drámák, a tragikus események, amelyeknek hangot adtunk. Amíg korábban éveken át ráfogták a juhászra, hogy tulajdonképpen ő támadta meg a medvét, és a medve csak önvédelemből, tehát ártatlanul ölte meg a juhászt, vagy amíg ráfogták a vadászra, hogy ő zaklatta a medvét a csendes otthonában és azért támadt rá, vagy a gazdára, aki a kukoricatábla mellett megzavarta a terményéből lakmározó medvét, addig mindig megmagyarázták, hogy miért nem szabad beavatkozni. A medve által megölt 19 éves turistalány esete 2024-ben viszont megfordította a sajtót és a közvéleményt. Az volt az a fordulópont, amikor már nem tudtak kihátrálni a nagy politikai pártok a téma mögül, dönteniük kellett.
Mire volt szükség a fordulathoz?
Arra, hogy ott legyen a parlament asztalán az RMDSZ tervezete. Ezen 8 hónapot dolgoztunk korábban, de politikai akarat nem volt mögötte, így a fiókban porosodott, amíg ez a tragikus eset be nem következett. Groteszk és szomorú, hogy egy ilyen tragédia kellett ahhoz, hogy döntés szülessen. A probléma súlyosságát mutatja, hogy míg a kezdeti években néhány tucat esetben alkalmazták az azonnali beavatkozás keretében a legveszélyesebb medvék kilövését, addig idén már 100 esetben volt szükség rá, hogy tartani tudják a települések a frontot. Most már a legzöldebb román politikus is elismeri, hogy szükséges a beavatkozás, amelyhez pedig az olasz turista halála kellett. Amikor környezetvédelmi miniszter voltam, naponta kaptam meg azt a kérdést, hogy mit gondolok az árva medvebocsokról, amelyeknek az anyját kilőtték. Én meg visszakérdeztem, hogy mit gondolnak az árva gyerekekről, akiknek az édesapját megölte a medve halászás közben? Az elárvult gyerekek nem számítanak, csak a medvebocsok?