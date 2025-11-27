Tánczos Barna: Az elárvult gyerekek nem számítanak, csak a medvebocsok?

Milyen politikai üzenete van annak, ahogy a barna medve kérdése alakult Romániában?

Én Hargita megyéből, egy olyan székelyföldi régióból származom, ahol ma már mindennapos téma a medve. És bár én magam nem vadászom, de gyerekkorom óta rokonokon, ismerősökön keresztül folyamatosan kapcsolatban voltam és vagyok vadászokkal.

Tavaly Romániában egy medve végzett egy 19 éves turistalánnyal. (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Tehát nem ismeretlen számomra a vadászok megközelítése, gondolkodása a témáról. 2021-ben Romániában történelmi áttörést értünk el, amikor egy kormányrendelet engedélyezte végre a sürgősségi beavatkozást a településeken az emberre leginkább veszélyes medvék ártalmatlanítására. Ám ha kezdeményező politikusként vadász lettem volna, esélyünk sem lett volna erre az áttörésre. Elképesztő vadászatellenes hangulat uralkodott, és ezért úgy kellett egyensúlyozni a racionális érvek és a méregzöld megközelítés között, hogy legalább az emberi élet védelme szempontjából alapvető intézkedéseket meg lehessen hozni. Persze ezt is csak a fokozatosság elve alapján úgy, hogy előtte meg kellett próbálni elűzni a vadat, ha nem sikerült, akkor befogni és ha ezek mind sikertelen próbálkozások voltak, csak akkor lehetett kilőni. Egy akkori közvéleménykutatás szerint, a román társadalom 80 százaléka volt úgymond medvepárti, azaz vadászatellenes, és abban a hangulatban kellett sürgősségi kormányrendeletet hozni, hogy az emberi életet veszélyeztető egyedeket kilőhessék. Ráadásul azelőtt két hónappal kapott szárnyra az Arthur-fake news, ami arról szólt, hogy Romániában kilőtték Európa legnagyobb medvéjét, amiért a vadászok a felelősek, akik ide hoztak egy olyan külföldit, aki sok pénzt fizet, hogy gyilkolhasson. Ez az álhír nagyot futott a médiában és a közvéleményben, rengetegen elhitték, mégis sikerült áttörést elérnünk.

Hogy alakult ki az a helyzet, hogy sürgősségi beavatkozásra van szükség a településeken, miután emberek tucatjai haltak meg medvetámadás következtében?

2016-ban egy évig volt Romániában egy önmagát technokratának nevező kormány, amely több, a társadalom különböző szűk szeleteinek kedvező intézkedést valósított meg. Ebbe a körbe tartozott az is, hogy betiltották a barna medve vadászatát és a vele kapcsolatos bármilyen emberi beavatkozást. Ebből a szélsőséges állapotból kellett visszahozni a témát, miközben az RMDSZ-en kívül egyik politikai erőnek sem volt mersze teljes mellszélességgel beállni az ügy mögé. Az RMDSZ és jómagam is a választóink között élvén láttuk, hogy mit jelent a medvetámadás, a medve okozta károk, a veszély az iskolák és óvodák udvarain, az alvó medve fényes nappal Csíkszereda központjában. Tehát mi politikailag elkötelezettek voltunk, de át kellett erőszakolni a javaslatot a kormányon egy olyan miniszterelnök vezetése alatt, aki azt mondta, hogy amíg ő él, mozog és miniszterelnök, addig itt medvevadászat nem lesz és amúgy is, Tánczos mondjon le, mert meglőtték Arthurt. Nos, innen, a sírból hoztuk vissza a történetet, ami után fokozatosan, lépésről-lépésre eljutottunk a medve-kvótáig, azaz addig, hogy ne csak a településeken megjelenő medve okozta veszély ellen lehessen fellépni, hanem az állományt csökkenteni tudják ott, ahol túlszaporodott. Mindeközben voltak időszakok, amikor mindenki elégedetlen volt: a civilek is, a vadászok is és persze a medve is. A vadászok azt szerették volna, hogy azonnal hozzuk vissza a medvevadászatot úgy, ahogy régen volt, ami persze lehetetlen elvárás volt, a civilek haragudtak, hogy megint lehet medvére lőni és biztosak voltak benne, hogy hamarosan az összeset leölik a vadászok, mert majd mindegyikre rámondják, hogy veszélyes. Ez volt a kontextus akkor.