Rendkívüli

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Tarr Zoltán

Tarr Zoltán elveszítette a fejét – így reagált a Hír TV riporterének

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Hír TV riporterének kérdései láthatóan kellemetlenül érintették a Tisza Párt alelnökét. Tarr Zoltán agresszívan reagált, amikor az adatszivárgási botrányról próbálták kérdezni.
A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán látványosan elvesztette önuralmát, amikor a Hír TV riportere az adatszivárgási ügy részleteiről érdeklődött. A kérdések elől először arra hivatkozva tért ki, hogy hamarosan felszólalása lesz, majd a riportertől elfordulva sietve távozott. Ahelyett azonban, hogy tagadta volna a történteket, lényegében megerősítette: a párt valóban komoly adatvédelmi problémával küzd.

Tarr Zoltán
Tarr Zoltán elvesztette a fejét, mikor kérdezték őt a Tisza Párt adatszivárgásáról
Fotó: Purger Tamás / MTI
Szentkirályi: A Tisza Párt visszaélt minden magyar ember bizalmával

Forró pillanatok

Amikor a riporter rákérdezett, hogy Magyar Péter tiltotta-e le a válaszadásról, Tarr agresszíven visszafordult, és szinte a riporter arcába hajolva ismételte: 

Nem nyilatkozok!” 

A további kérdésekre sem reagált, de valószínűleg érezhette, hogy túllőtt a célon, mert erőltetett mosollyal hajtogatta, hogy „nem akar nyilatkozni.” Az eset jól mutatja, mekkora feszültség uralkodhat a Tisza Pártban a botrány nyilvánosságra kerülése óta. 

