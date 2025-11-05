Tarr Zoltán elveszítette a fejét – így reagált a Hír TV riporterének

A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán látványosan elvesztette önuralmát, amikor a Hír TV riportere az adatszivárgási ügy részleteiről érdeklődött. A kérdések elől először arra hivatkozva tért ki, hogy hamarosan felszólalása lesz, majd a riportertől elfordulva sietve távozott. Ahelyett azonban, hogy tagadta volna a történteket, lényegében megerősítette: a párt valóban komoly adatvédelmi problémával küzd.
Forró pillanatok
Amikor a riporter rákérdezett, hogy Magyar Péter tiltotta-e le a válaszadásról, Tarr agresszíven visszafordult, és szinte a riporter arcába hajolva ismételte:
Nem nyilatkozok!”
A további kérdésekre sem reagált, de valószínűleg érezhette, hogy túllőtt a célon, mert erőltetett mosollyal hajtogatta, hogy „nem akar nyilatkozni.” Az eset jól mutatja, mekkora feszültség uralkodhat a Tisza Pártban a botrány nyilvánosságra kerülése óta.