Tarr Zoltán menekül a sajtó elől és hallgat a Tisza brutális megszorítócsomagjáról

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Tarr Zoltán Nyíregyházán, a Tisza Párt rendezvényén sem volt hajlandó nyilatkozni, amikor a sajtó arról kérdezte, mit tervez egyéni képviselőjelöltként.

Menekül a sajtó elől Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, aki korábban maga árulta el, hogy Magyar Péter pártja adóemelésekre készül. Tarr Zoltán most, a megszorítási tervek kiszivárgása után sem hajlandó válaszolni a sajtó kérdéseire, pedig a Tisza gazdasági programja példátlanul súlyos terheket róna a magyar családokra és vállalkozásokra

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség



Tarr Zoltán tartja magát a politikai hitvallásához és hallgat, hiszen saját bevallása szerint, ha beszélne, akkor megbukna Magyar Péter pártja

A párt alelnöke Nyíregyházán mindössze annyit ismételgetett a sajtó előtt, hogy:

Nem nyilatkozom.”



A hallgatás nem véletlen. Magyar Péter ugyanis korábban bejelentette, hogy a Tisza politikusai nem szólalhatnak meg önállóan, és, hogy a jelölteket „rövid pórázon” tartja. A párt belső szabályai szerint az előválasztás befejezése után is csak a pártelnök beszélhet nyilvánosan. Így Tarr Zoltán most sem mondhat semmit, még akkor sem, ha korábban éppen ő volt az, aki elszólta magát a Tisza adóemelési terveiről.

Tarr Zoltán egy korábbi etyeki fórumon ugyanis elárulta, hogy a Tisza Párt progresszív, többkulcsos adórendszer bevezetését tervezi.

Választást kell nyerni, utána mindent lehet”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy bizonyos dolgokról:

Most nem lehet beszélni, mert akkor megbuknánk.”

Most már tudni lehet, miért. Az Index birtokába került gazdasági tervezet szerint a Tisza Párt legalább 1300 milliárd forintos megszorító csomagot készül bevezetni. Az anyag drasztikus intézkedéseket tartalmaz:

az szja 22 és 33 százalékos kulcsokkal emelkedne, már az átlagbér is a magasabb sávba esne,

megszűnnének a családi kedvezmények,

a társasági adó a duplájára nőne,

az áfa 32 százalékra emelkedne,

új különadókat vetnének ki alkoholra, dohányra és autóhasználatra,

és a nyugdíj- valamint egészségügyi rendszer is teljesen átalakulna, fizetőssé téve többek között a gyermekellátást is.

A Tisza Párt vezetése korábban tagadta a megszorításokat, most azonban a kiszivárgott dokumentum és Tarr Zoltán korábbi mondatai egyértelművé teszik, hogy a Tisza-program a magyar családok, nyugdíjasok és vállalkozások megadóztatásáról szól.

Tarr most hallgat, de az őszinte mondatai korábban már elhangzottak.

Sok mindent lehet, és kell is majd tenni. Csak most nem lehet róla beszélni”

– mondta Tarr Zoltán annak idején.