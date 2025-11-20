Biden-pénzek, USAID-hálózat, Telex-milliárdok – Tarr Zoltán szerint ezeket nem szabad bolygatni

Szerdán az eddigi egyik legnagyobb leleplezés érkezett a Szuverenitásvédelmi Hivataltól (SZH), amely rámutatott, hogy a magát „függetlennek” beállító Telex nem kevesebb mint 3,4 milliárd forintnak megfelelő összeget kapott külföldi partnereivel közösen az Európai Bizottságtól.

Tarr Zoltán bírálja és fenyegetésnek tartja az USAID pénzek elleni kormányzati fellépést (Fotó: MTI)

Az SZH korábban már azt is feltárta, hogy

a balliberális portál a demokrata Biden-kormányzat által politikai fegyverként alkalmazott USAID korrupt gépezetének forrásaiból is részesült.

Tarr Zoltán is csak a már jól megszokott balliberális propagandát tolja

Ennek kapcsán előkerült egy baloldali propagandainterjú, amit Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke adott a lengyel hírcsatorna, a Telewizja Polska nevű állami közmédia részlegének számító TVP World csatornának. A riport során a műsorvezető az alábbi kérdést intézte Tarrhoz: Orbán azt mondta, hogy itt az ideje felszámolni az NGO-k, újságírók, bírák, politikusok árnyhadseregét, akiket az Egyesült Államok és Brüsszel fizetnek. Így utalt azokra a tervekre, amelyekkel az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) által finanszírozott NGO-k és médiumok ellen kíván fellépni. „Szóval, ez egy valós fenyegetés, ön is ennek érzi ezt?”

Tarr Zoltán ezt válaszolta erre: „Határozottan! Ez egy valós fenyegetés, megint valami a demagógiájából, és valami, amit mindig is mondott. Szóval mi határozottan egy valós fenyegetésnek látjuk ezt. Már kinevezte azt a személyt, aki felelős azért, hogy kiderítse, mely szervezetek vagy hírügynökségek kapnak támogatást a USAID-től vagy más amerikai forrásokból. És megpróbálja összegyűjteni és levadászni ezeket, mi nem látjuk a tényleges jogi hátteret.”

A Tisza Párt alelnöke tehát a guruló dollárok elleni kormányzati fellépést, a külső pénzügyi támadások elleni határozott kiállást fenyegetésnek tartja, ráadásul egy számára idegen területen, jogi kifogásokat is megfogalmaz László András politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos státuszát illetően is.

Korábban Magyar Péter is arról beszélt, hogy hazánknak „egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani”. Ez esetben természetesen megszűnne a külső pénzügyi befolyásszerzéssel szembeni kormányzati fellépés által teremtett „fenyegetés” – írja a Tűzfalcsoport.