Megnyílt a Szent Borbála Kórház ultramodern rehabilitációs pavilonja Tatabányán

Rehabilitáció a legmodernebb körülmények között. 17 milliárd forintos hazai forrásból épült a tatabányai kórház új pavilonja. A 14 ezer négyzetméteres, zárt összekötő híddal kapcsolódó, háromszintes új épületrészben a többi között helyet kapott a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, a Gyógytorna Centrum és a Gőzfürdő nevű egység. A Szent Borbála Kórház a térség legmodernebb rehabilitációs központjaként működik – tájékoztatott Facebook-oldalán Takács Péter.

A tatabányai kórház évente több mint 40 ezer beteget lát el, a járóbeteg-rendeléseit pedig közel 70 ezren veszik igénybe.

Az egészségügyi államtitkár kifejti: az intézmény eszközparkja

akadálymentes környezetben földön-vízen egyéni gyógytornával,

csoportos gyógytornával,

fizikoterápiával,

gyógymasszázzsal,

kondicionáló tornával,

víz alatti tornával, súlyfürdő és/vagy tangentor kezelésekkel segíti a felépülést.

Az intézményben évente több mint 40 ezer embert kezelnek, és csaknem 70 ezren veszi igénybe a járóbeteg-ellátást.