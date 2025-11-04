Megnyílt a Szent Borbála Kórház ultramodern rehabilitációs pavilonja Tatabányán

Hírlevél

Tatabányán átadták az ország egyik legmodernebb rehabilitációs központját: 17 milliárd forintos hazai forrásból készült el a Szent Borbála Kórház új, 14 ezer négyzetméteres pavilonja, amely a legkorszerűbb körülmények között szolgálja a betegek felépülését. Az új épületben mozgásszervi rehabilitációs osztály, gyógytorna centrum, valamint hidroterápiás és fizikoterápiás egységek kaptak helyet, akadálymentes környezetben, széles kezelési palettával. A kórház évente több mint 40 ezer beteget lát el, a járóbeteg-rendeléseit pedig közel 70 ezren veszik igénybe.
Rehabilitáció a legmodernebb körülmények között. 17 milliárd forintos hazai forrásból épült a tatabányai kórház új pavilonja.  A 14 ezer négyzetméteres, zárt összekötő híddal kapcsolódó, háromszintes új épületrészben a többi között helyet kapott a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, a Gyógytorna Centrum és a Gőzfürdő nevű egység. A Szent Borbála Kórház a térség legmodernebb rehabilitációs központjaként működik – tájékoztatott Facebook-oldalán Takács Péter.

A tatabányai kórház évente több mint 40 ezer beteget lát el, a járóbeteg-rendeléseit pedig közel 70 ezren veszik igénybe.

Az egészségügyi államtitkár kifejti: az intézmény eszközparkja 

akadálymentes környezetben földön-vízen egyéni gyógytornával, 

  • csoportos gyógytornával, 
  • fizikoterápiával,
  •  gyógymasszázzsal, 
  • kondicionáló tornával, 
  • víz alatti tornával, súlyfürdő és/vagy tangentor kezelésekkel segíti a felépülést. 

Az intézményben évente több mint 40 ezer embert kezelnek, és csaknem 70 ezren veszi igénybe a járóbeteg-ellátást.

 

