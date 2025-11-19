Van másik! – Nem csitul a botrány a Telex körül

A Telex nevű, magát függetlennek valló portál finanszírozásának újabb fejezete került napvilágra: a portál – nemzetközi partnereivel együtt – csak az Európai Bizottság különböző médiaprogramjaiból több milliárd forintnyi támogatást kapott.
Van másik külföldi pénzforrás, amiből a Telex.hu játszhatja a függetlent!”
– írta Lánczi Tamás, majd részletezte:
Az „Európai médiaplatformok” pályázaton 2021-ben 2,5 millió euró, egy évvel később újabb 2,1 millió euró, 2024-ben pedig az EMOVE programon 3,85 millió euró landolt a konzorcium számláján, amelynek a Telex is tagja.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint ez a csatorna csak a „jéghegy csúcsa”. Az ügy előzménye, hogy a hivatal korábban amerikai kormányzati támogatások nyomára bukkant: dokumentumok bizonyították, hogy a Telex Akadémia 740 ezer dollárt kapott, amelynek 80 százaléka – mintegy 196 millió forint – személyi juttatásként végezte a szerkesztőségben.
Brüsszel további finanszírozási csatornái is nyílhatnak hamarosan
A Szuverenitásvédelmi Hivatal a következő hetekben újabb brüsszeli pénzcsatornákat mutat be, amelyekből a Telex és partnerei „független-objektív sajtó” címén finanszírozzák tevékenységüket. A hivatal vezetője úgy véli, a bizonyítékok alapján egyértelmű: a Telex dollár- és eurómilliókból működő, külföldről irányított politikai nyomásgyakorló szervezetként dolgozik, miközben a nyilvánosság előtt a függetlenség látszatát próbálja fenntartani. Lánczi figyelmeztetett:
Ha valaki esetleg aggódna, hogy Ursula von der Leyen csak ezzel a 3,4 milliárd forinttal szúrja ki a Telex és külföldi partnerei szemét, az ne tegye: hamarosan további brüsszeli finanszírozási csatornákat mutat be a Szuverenitásvédelmi Hivatal.