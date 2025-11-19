Van másik! – Nem csitul a botrány a Telex körül

A Telex nevű, magát függetlennek valló portál finanszírozásának újabb fejezete került napvilágra: a portál – nemzetközi partnereivel együtt – csak az Európai Bizottság különböző médiaprogramjaiból több milliárd forintnyi támogatást kapott.

Telex-botrány: Lánczi Tamás az ügy teljes feltárását ígéri

Forrás: Facebook/Lánczi Tamás

Van másik külföldi pénzforrás, amiből a Telex.hu játszhatja a függetlent!”

– írta Lánczi Tamás, majd részletezte:

Az „Európai médiaplatformok” pályázaton 2021-ben 2,5 millió euró, egy évvel később újabb 2,1 millió euró, 2024-ben pedig az EMOVE programon 3,85 millió euró landolt a konzorcium számláján, amelynek a Telex is tagja.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint ez a csatorna csak a „jéghegy csúcsa”. Az ügy előzménye, hogy a hivatal korábban amerikai kormányzati támogatások nyomára bukkant: dokumentumok bizonyították, hogy a Telex Akadémia 740 ezer dollárt kapott, amelynek 80 százaléka – mintegy 196 millió forint – személyi juttatásként végezte a szerkesztőségben.