Jelentés érkezett: a Telex egy ízig-vérig külföldről finanszírozott nyomásgyakorló szervezet 

A Telex tagadja a valóságot a külföldi finanszírozásával kapcsolatban, ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) a magyar nyilvánosság és a média átláthatósága érdekében olyan információkat tárt fel, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják a külföldi finanszírozás tényét – közölte a hivatal. Lánczi Tamás, az SZH vezetője hozzátette: ha külföldi pénzről van szó, a Telexnél az apróért is lehajolnak.
Mindenki számára világossá válik, hogy a magát függetlennek beállító

 Telex valójában egy ízig-vérig külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet

– fogalmazott Lánczi Tamás azt követően, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal nyilvánosságra hozta a Telex külföldi finanszírozási struktúráját.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal bemutatta, hogyan ömlenek a dollár- és eurómilliók a Telex szerkesztőségéhez (forrás: Facebook/Lánczi Tamás)

A hivatal vezetője közösségi oldalán azt írta: az elmúlt napokban bemutatták, hogyan ömlenek a dollár- és eurómilliók a Telexhez. „Az eddigieken felül az Európai Bizottság és nyugat-európai kormányok által finanszírozott más progresszív médiaszervezetektől – például a Journalismfund Europe-tól és a Helsingin Sanomat Foundationtől – is több tíz millió forintot fogadtak el az elmúlt években" – mutatott rá Lánczi Tamás, hozzátéve, hogy 

a lap szerint csak a magyar közpénz jelent függőséget, a külföldi közpénz egyenesen a függetlenség garanciája.

Hangsúlyozta, a feltárt információkból mindenki számára világossá válik, hogy a magát függetlennek beállító Telex valójában egy ízig-vérig külföldről finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet – fogalmaz Lánczi Tamás.

Lánczi Tamás korábban közölte, az „Európai médiaplatformok” pályázaton 2021-ben 2,5 millió euró, egy évvel később újabb 2,1 millió euró, 2024-ben pedig az EMOVE programon 3,85 millió euró landolt a konzorcium számláján, amelynek a Telex is tagja. 

 

 

