Teljes a káosz a Tiszánál, sokan Magyar Pétert tartják felelősnek az adatszivárgásért

A Magyar Nemzet információi szerint példátlan léptékű belső feszültség alakult ki a Tisza Pártban, miután kiderült, hogy a Tisza Világ applikációból kiszivárgott 200 ezer magyar állampolgár személyes adata.

Egyre mélyül a válság Magyar Péter pártjában. A legújabb, 200 ezer ember személyes adatait érintő adatszivárgás után sorra hagyják el az aktivisták a pártot, miközben Magyar Péter belső ellenségkeresésbe kezdett a Tisza Pártban (Fotó: MTI/Csudai Sándor)



A Tisza Pártban egyre többen úgy látják, hogy Magyar Péter a káosz okozója

A lap szerint a botrány nyomán a párt aktivistái tömegesen hagyják el a Tisza Szigeteket, különösen vidéken, ahol sokan nem akarták, hogy politikai szimpátiájuk nyilvánosságra kerüljön.

Az újabb adatszivárgási botrány alapjaiban rengette meg a Tisza Párt aktivistabázisát. Magyar Péter és az elnöksége az elmúlt napokban képtelen volt úrrá lenni a káoszon”

– mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza-elnökséghez közel álló forrás.

Az informátor szerint Magyar Péter nem vállal felelősséget az adatszivárgásért, helyette Radnai Márkot, a párt alelnökét okolja a Tisza Világ kudarca miatt, míg a szervezeti összeomlást Forsthoffer Ágnesre, a Tisza Szigetek egyik vezetőjére hárítja.

Péter szerint ő semmiért sem hibás, kizárólag az alelnökökre tolja a felelősséget, miközben egyre paranoiásabbá válik, rendszeresen emleget téglákat a pártban"

– fogalmazott az informátor.