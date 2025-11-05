Teljes a káosz a Tiszánál, sokan Magyar Pétert tartják felelősnek az adatszivárgásért

A Magyar Nemzet információi szerint példátlan léptékű belső feszültség alakult ki a Tisza Pártban, miután kiderült, hogy a Tisza Világ applikációból kiszivárgott 200 ezer magyar állampolgár személyes adata.
A Tisza Pártban egyre többen úgy látják, hogy Magyar Péter a káosz okozója
A lap szerint a botrány nyomán a párt aktivistái tömegesen hagyják el a Tisza Szigeteket, különösen vidéken, ahol sokan nem akarták, hogy politikai szimpátiájuk nyilvánosságra kerüljön.
Az újabb adatszivárgási botrány alapjaiban rengette meg a Tisza Párt aktivistabázisát. Magyar Péter és az elnöksége az elmúlt napokban képtelen volt úrrá lenni a káoszon”
– mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza-elnökséghez közel álló forrás.
Az informátor szerint Magyar Péter nem vállal felelősséget az adatszivárgásért, helyette Radnai Márkot, a párt alelnökét okolja a Tisza Világ kudarca miatt, míg a szervezeti összeomlást Forsthoffer Ágnesre, a Tisza Szigetek egyik vezetőjére hárítja.
Péter szerint ő semmiért sem hibás, kizárólag az alelnökökre tolja a felelősséget, miközben egyre paranoiásabbá válik, rendszeresen emleget téglákat a pártban"
– fogalmazott az informátor.
A lap értesülései szerint a Tisza Párt belső lázadása kényszerítette Magyar Pétert arra, hogy elhagyja a botrányos applikációt, és visszatérjen a korábban használt Nemzethangja.hu felülethez. A pártvezetés ugyanis attól tartott, hogy az app használata nélkül a jelöltállítási és előválasztási folyamat teljes kudarcba fullad.
A jelöltek, koordinátorok és aktivisták sem voltak hajlandóak használni az appot, így a Nemzet hangja szavazás is megbukott volna, ezért kellett gyorsan váltani”
– mondta a forrás.
A párton belül közben egyre több a vád az előválasztások manipulálása miatt. A belső információk szerint Magyar Péter előre kijelölt jelölteket kíván támogatni, miközben formálisan több opciót kínál, hogy az eredmény „demokratikusnak tűnjön”.
Három jelöltet akarnak állítani: kettőt, akik totálisan alkalmatlanok, és egyet, akit Magyar Péter támogat. Mindenki tudni fogja, kire kell szavazni”
– fogalmazott a párt egyik helyi koordinátora.
A források szerint a Tisza Párt szervezeti egysége szétesőben van, több mint kétszáz jelöltet még mindig nem tudtak összegyűjteni. Miközben Magyar Péter a botrányokért másokat hibáztat, a párt elveszítette a korábbi lendületét, az aktivisták pedig kiábrándulva távoznak.
A Magyar Nemzet értesülése szerint a Tisza Pártban egyre többen úgy látják, hogy a káosz oka maga Magyar Péter, aki a felelősség helyett „téglákat” keres, miközben a párt sorsa soha nem volt ilyen bizonytalan.