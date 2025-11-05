Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetet

Magyar Péter

Teljes a káosz a Tiszánál, sokan Magyar Pétert tartják felelősnek az adatszivárgásért

59 perce
Egyre mélyül Magyar Péter pártjának válsága. A legújabb, 200 ezer ember személyes adatait érintő adatszivárgás után sorra hagyják el az aktivisták a pártot, miközben Magyar Péter belső ellenségkeresésbe kezdett a Tisza Pártban. A pártelnök az alelnököket és elnökségi tagokat hibáztatja, miközben a Tisza Világ alkalmazás lecserélését már egy párton belüli lázadás kényszerítette ki.
A Magyar Nemzet információi szerint példátlan léptékű belső feszültség alakult ki a Tisza Pártban, miután kiderült, hogy a Tisza Világ applikációból kiszivárgott 200 ezer magyar állampolgár személyes adata

A Tisza Pártban egyre többen úgy látják, hogy a káosz oka maga Magyar Péter.
Egyre mélyül a válság Magyar Péter pártjában. A legújabb, 200 ezer ember személyes adatait érintő adatszivárgás után sorra hagyják el az aktivisták a pártot, miközben Magyar Péter belső ellenségkeresésbe kezdett a Tisza Pártban (Fotó: MTI/Csudai Sándor)


A Tisza Pártban egyre többen úgy látják, hogy Magyar Péter a káosz okozója

A lap szerint a botrány nyomán a párt aktivistái tömegesen hagyják el a Tisza Szigeteket, különösen vidéken, ahol sokan nem akarták, hogy politikai szimpátiájuk nyilvánosságra kerüljön.

Az újabb adatszivárgási botrány alapjaiban rengette meg a Tisza Párt aktivistabázisát. Magyar Péter és az elnöksége az elmúlt napokban képtelen volt úrrá lenni a káoszon”

– mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a Tisza-elnökséghez közel álló forrás.

Az informátor szerint Magyar Péter nem vállal felelősséget az adatszivárgásért, helyette Radnai Márkot, a párt alelnökét okolja a Tisza Világ kudarca miatt, míg a szervezeti összeomlást Forsthoffer Ágnesre, a Tisza Szigetek egyik vezetőjére hárítja.

Péter szerint ő semmiért sem hibás, kizárólag az alelnökökre tolja a felelősséget, miközben egyre paranoiásabbá válik, rendszeresen emleget téglákat a pártban"

– fogalmazott az informátor.

Exkluzív információk derültek ki a Tisza Párt adatszivárgásáról – ezt önnek is látnia kell!

A lap értesülései szerint a Tisza Párt belső lázadása kényszerítette Magyar Pétert arra, hogy elhagyja a botrányos applikációt, és visszatérjen a korábban használt Nemzethangja.hu felülethez. A pártvezetés ugyanis attól tartott, hogy az app használata nélkül a jelöltállítási és előválasztási folyamat teljes kudarcba fullad.

A jelöltek, koordinátorok és aktivisták sem voltak hajlandóak használni az appot, így a Nemzet hangja szavazás is megbukott volna, ezért kellett gyorsan váltani”

– mondta a forrás.

A párton belül közben egyre több a vád az előválasztások manipulálása miatt. A belső információk szerint Magyar Péter előre kijelölt jelölteket kíván támogatni, miközben formálisan több opciót kínál, hogy az eredmény „demokratikusnak tűnjön”.

Három jelöltet akarnak állítani: kettőt, akik totálisan alkalmatlanok, és egyet, akit Magyar Péter támogat. Mindenki tudni fogja, kire kell szavazni”

– fogalmazott a párt egyik helyi koordinátora.

A források szerint a Tisza Párt szervezeti egysége szétesőben van, több mint kétszáz jelöltet még mindig nem tudtak összegyűjteni. Miközben Magyar Péter a botrányokért másokat hibáztat, a párt elveszítette a korábbi lendületét, az aktivisták pedig kiábrándulva távoznak.

A Magyar Nemzet értesülése szerint a Tisza Pártban egyre többen úgy látják, hogy a káosz oka maga Magyar Péter, aki a felelősség helyett „téglákat” keres, miközben a párt sorsa soha nem volt ilyen bizonytalan.

 

