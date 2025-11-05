Tisza-adatbotrány: komoly ukrán befolyás gyanúja Magyar Péter körül

A Tisza-adatbotrány tovább dagad, miután a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Alapjogokért Központ-elemző, Zila János szerint is ukrán fejlesztőcég állt a Tisza Világ applikáció mögött, amelyből 200 ezer ember személyes adatai kerültek ki. Ahogy fogalmazott, a történtek alapján nem zárható ki az ukrán titkosszolgálat szerepe sem, ami szerinte komoly nemzetbiztonsági kockázat.

Tisza-adatbotrány: ukrán befolyás gyanúja Magyar Péter körül

Fotó: Markovics Gábor

Az elemző úgy nyilatkozott a lapnak, hogy

senki ne gondolja, hogy egy ilyen ügy hátterében ne lenne ott az ukrán titkosszolgálat,

miközben az ellenzéki párt korábban kiemelte, hogy a fejlesztés során külön figyelmet fordítottak az adatbiztonságra. Zila szerint a történtek azt mutatják, hogy Magyar Péterék önként szolgáltatták ki magukat egy háborúban álló ország befolyásának.

A fejlesztést végző ukrán cég kötődhet az ukrán hadsereghez, és Zila azt is hangsúlyozta, hogy szerinte az ukrán érdek világos: megkönnyíteni saját uniós integrációjukat, amelyet a „jobboldal vezette magyar kormány akadályoz”. Mint mondta,

ha egy befolyásuk alatt álló párt alakíthat kormányt 2026 után, ez az akadály eltűnhet.

A Tisza Párt jelöltállítása akadozik, és a pártelnök előremeneküléssel próbálja kezelni a helyzetet. A lap szerint ez hosszú távon súlyosan érintheti a párt hitelességét, különösen úgy, hogy saját szimpatizánsaik adatait sem tudták megvédeni.

A Magyar Nemzet által idézett elemzés szerint a botrány nem csupán technikai hiba, hanem nemzetbiztonsági kérdés, amely a 2026-os választásokra is hatással lehet.