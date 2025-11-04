Lefőtt a kávé a Tiszánál: adatszivárgás, tagadás, magyarázkodás

A Tisza adatbotránya komoly felzúdulást váltott ki. Információk szerint akár 200 ezer ember személyes adatai kerülhettek illetéktelen kezekbe. A kormány szerint ez nem csupán technikai hiba, hanem politikai és etikai kudarc is. A miniszter álláspontja szerint az ügy már önmagában aláássa a Tisza Párt hitelességét, mivel az érintett adatbázis a saját támogatóik bizalmát élvezte.

Duzzad a Tisza adatbotránya Fotó: Csudai Sándor

Gulyás Gergely: A Tisza reflexe a hazugság

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az eset azt mutatja, hogy a Tisza Párt rosszul kezeli a felelősséget és a valóságot. Mint mondta, a párt először tagadta az adatszivárgás lehetőségét, majd később bizonyítékok nélkül kezdett vádaskodni.

Egyszerre mutat szerintem alkalmatlanságot, a saját választóikkal szembeni tiszteletlenséget, hiszen nem fideszes választók adata kerül nyilvánosságra, hanem azoké, akik jobb esetben megbízták a Tiszát adataik kezelésével,

és egyébként azt is mutatja, hogy a Tisza Pártnak a hazugsághoz való viszonya az sajátos, hiszen most éppen azt találgatja Magyar Péter, hogy kik törhették fel az általuk rögzített adatokat. Miközben hosszú ideig azt is tagadták, hogy bár nem tudott szivárgás lett volna. Itt is az egész automatikusan, ösztönszerűen, hazugsággal kezdődött, és utána pedig most van bizonyítékok nélküli vádaskodás és magyarázkodás” – mondta Gulyás Gergely.

A Tisza Párt szerint külső támadás érte a rendszert, ugyanakkor az adatkezelési felelősség őket terheli.