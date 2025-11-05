Hírlevél

Rendkívüli

Kiderült, kik kísérik el Orbán Viktort Washingtonba – mutatjuk

Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki a vonat elé vezette az autót Szentmártonkátán

Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi: A Tisza Párt visszaélt minden magyar ember bizalmával

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
A kiszivárgott belső levelezésekkel lebuktak, hogy már egy hónapja nyilvánosságra került az összes adat, erről pedig egészen mostanáig mélyen hallgattak – mondta el a Fidesz budapesti frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében. Szentkirályi felhívta a figyelmet arra is, hogy még mindig várják Magyar Péter válaszát a Tisza-adatbotrány kapcsán, hogy miért ukránokra bízta több százezer magyar ember adatainak kezelését?
Szentkirályi AlexandratiszaadatbotrányTisza-adatbotrányMagyar Péter

Már október elején nyilvánvaló volt a Tisza párt számára, hogy nagy a baj: internetre került mind a 200 ezer szimpatizáns neve, telefonszáma és lakcíme – közölte Szentkirályi Alexandra szerdán, a Tisza-adatbotrány kapcsán.

adatszivárgás, Tisza-adatbotrány
Tisza-adatbotrány: külföldi kapcsolatok a Tisza Világ alkalmazás adatszivárgásában
Fotó: Képernyőkép

Dagad a Tisza-adatbotrány!

Szentkirályi Alexandra videó bejegyzésében elmondta, belsős Tiszás chat szivárgott ki, amiből kiderült, hogy egy hónapja tudják, 200 ezer magyar ember adata kint van a világhálón. azt is hozzátette, hazudtak, törvényt szegtek, miközben a „bénázásuk” miatt kikerült az internetre 200 ezer ember adata.

„Ők akarnak kormányra kerülni és 10 millió magyar ember minden adatát kezelni? Nevetséges, és közben pedig még mindig várjuk Magyar Péter válaszát, hogy miért ukránokra bízta több százezer magyar ember adatainak kezelését?”

– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.

 

 

