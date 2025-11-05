Szentkirályi: A Tisza Párt visszaélt minden magyar ember bizalmával

Már október elején nyilvánvaló volt a Tisza párt számára, hogy nagy a baj: internetre került mind a 200 ezer szimpatizáns neve, telefonszáma és lakcíme – közölte Szentkirályi Alexandra szerdán, a Tisza-adatbotrány kapcsán.

Tisza-adatbotrány: külföldi kapcsolatok a Tisza Világ alkalmazás adatszivárgásában

Fotó: Képernyőkép

Dagad a Tisza-adatbotrány!

Szentkirályi Alexandra videó bejegyzésében elmondta, belsős Tiszás chat szivárgott ki, amiből kiderült, hogy egy hónapja tudják, 200 ezer magyar ember adata kint van a világhálón. azt is hozzátette, hazudtak, törvényt szegtek, miközben a „bénázásuk” miatt kikerült az internetre 200 ezer ember adata.

„Ők akarnak kormányra kerülni és 10 millió magyar ember minden adatát kezelni? Nevetséges, és közben pedig még mindig várjuk Magyar Péter válaszát, hogy miért ukránokra bízta több százezer magyar ember adatainak kezelését?”

– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.