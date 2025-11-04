Itt vannak Magyar Péter válogatott hazugságai a szivárgó Tisza-appról

Hírlevél

„Nagyon sok adatvédelmi szakember nagyon sokáig elemezte, tárgyalt. Azért is csúsztunk egy kicsit a bevezetésével. Ehhez idő kell, és valódi szakértelem” – mondja Magyar Péter abban a videó-összeállításban, amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője osztott meg a Facebook-oldalán kedden. Magyar Péter és Radnai Márk versenyt hazudik a 200 ezer ember adatát kiszivárogtató Tisza Világ applikáció biztonságosságáról és nagyszerűségéről.
adatszivárgásTisza PártRadnai MárkbotrányapplikációMagyar Péter

Magyar Péter az egyik videórészletben kijelenti: „A Tisza Világhoz semmi köze az ukránoknak. Nagyon sok adatvédelmi szakember nagyon sokáig elemezte, tárgyalt. Azért is csúsztunk egyébként egy kicsit a bevezetésével.”

Magyar Péter, ukrán kéz, Tisza párt
A tiszás adatszivárgásnál ismét bebizonyosodott: Magyar Péter bort iszik és vizet prédikál (Fotó: Polyák Attila/Origo)

Magyar Péter: „Minden előírásnak megfelelünk, hogy ne legyenek adatszivárgások”

Az applikációt fejlesztését – nem csekély ukrán segítséggel – felügyelő Radnai Márk a szeptemberi bemutatón azt mondta: 

Minden GDPR-követelménynek egyébként megfeleltünk, nemcsak a magyarnak, hanem az európainak egyaránt.”

Magyar Péter ehhez kapcsolódva megjegyezte: 

„Tényleg minden adatvédelmi előírásnak megfeleljünk, hogy ne legyenek adatszivárgások, hogy megbízhassanak az emberek ebben a rendszerben.” 

Majd a kormányra célozva hozzátette: „Ehhez idő kell, és valódi szakértelem, ami nem igazán van a jelenlegi hatalomban.”

„Ez egy valódi digitális forradalom!” 

– jelentette ki Magyar Péter, és nem szakadt rá a plafon.

Radnai Márk önmegsemmisítő üzemmódban

Radnai végül önmegsemmisítő üzemmódba kapcsol,  amikor az applikáció biztonságosságát igyekszik kiemelni.
„Az inkognitó mód azt jelenti, hogy mindenki részt vehet szabadon, az eszköz használata közben, hogy nem látszik a saját neve. 

Tehát az adatai biztonságban vannak. Én azt javaslom, hogy kapcsolja be mindenki!”

 

