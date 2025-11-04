Itt vannak Magyar Péter válogatott hazugságai a szivárgó Tisza-appról

Magyar Péter az egyik videórészletben kijelenti: „A Tisza Világhoz semmi köze az ukránoknak. Nagyon sok adatvédelmi szakember nagyon sokáig elemezte, tárgyalt. Azért is csúsztunk egyébként egy kicsit a bevezetésével.”

A tiszás adatszivárgásnál ismét bebizonyosodott: Magyar Péter bort iszik és vizet prédikál (Fotó: Polyák Attila/Origo)

Magyar Péter: „Minden előírásnak megfelelünk, hogy ne legyenek adatszivárgások”

Az applikációt fejlesztését – nem csekély ukrán segítséggel – felügyelő Radnai Márk a szeptemberi bemutatón azt mondta:

Minden GDPR-követelménynek egyébként megfeleltünk, nemcsak a magyarnak, hanem az európainak egyaránt.”

Magyar Péter ehhez kapcsolódva megjegyezte:

„Tényleg minden adatvédelmi előírásnak megfeleljünk, hogy ne legyenek adatszivárgások, hogy megbízhassanak az emberek ebben a rendszerben.”

Majd a kormányra célozva hozzátette: „Ehhez idő kell, és valódi szakértelem, ami nem igazán van a jelenlegi hatalomban.”