Tovább dagad a Tisza adatszivárgási botránya: ellenzéki figurák is szerepelnek a listán

A Tisza-adatbotrány rázza a hazai közéletet miszerint több mint 200 ezer felhasználó érzékeny személyes adatai kerültek nyilvánosságra a Tisza app adatbázisából, köztük volt szocialista politikusokkal, liberális értelmiségiekkel és ellenzéki újságírókkal – írja a Mandiner.

Tisza adatbotrány: Külföldi kapcsolatok a Tisza Világ alkalmazás adatszivárgásában

Fotó: Képernyőkép

A kiszivárgott személyes adatok szerint teljes név, lakcím, e-mail-cím és a regisztráció helyszíne is látható a listában, ami súlyos adatvédelmi következményekkel járhat. A fejlesztési oldalról ukrán szakemberek is részt vettek a projektben, ami tovább erősíti az ügy körüli nemzetbiztonsági aggályokat, a kormány pedig vizsgálatot indított az adatszivárgás miatt.

Az értesülések szerint a Tisza app felhasználók listája számos ismert ellenzéki szereplőt tartalmaz.

Felbukkant több egykori SZDSZ-es és MSZP-s politikus neve, illetve a belvárosi értelmiség több ismert alakja is.

A lap úgy tudja, hogy akad olyan korábbi MSZP-s politikus is, aki üzleti tevékenysége miatt korábban ügyészségi eljárásba került, és most a kiszivárgott személyes adatok között szerepel. A cikkben felsorolt személyek között említenek közgazdászokat, kulturális szereplőket és politológusokat is, akik a Mandiner szerint aktív követői voltak Magyar Péter politikai projektjének.

Újságírók Tisza app regisztrációja is feltűnt az adatbázisban, több ismert portál munkatársa is követte az alkalmazást. Ilyen például a telexes Mizsur András is – szerkesztősége a hír megjelenése után közel egy napig nem írt egy mukkot sem a Tisza adatszivárgási botrányáról.