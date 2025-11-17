Nagyobb a baj, mint gondoltuk! Rémisztő dolog derült ki a Tisza-adatbotrányról

Újabb információk derültek ki a PettersonAppsról, az ukrán cégről, melynek informatikusai fejlesztették a Tisza Párt applikációját. A cég az eddig ismertnél is jobban be van ágyazva az ukrán hadiiparba. Alkalmazottai golyóálló mellényeket és más háborús eszközöket is gyártanak. Vezetőjük, Oleg Osztroverh pedig harci drónokat fejlesztő vállalkozást alapított. Velük fejlesztette a Tisza Párt az applikációját, amelynek segítségével majdnem 200 ezer ember adatai jutottak ukrán kézbe a Tisza-adatszivárgás során – írta meg az Ellenpont hétfőn.

A Tisza-adatszivárgás ebből az applikációból történt

Fotó: Google Play

Az Ellenpont cikkéből kiderül, hogy

a Tisza Világ applikációt fejlesztő cég munkatársai nyakig benne vannak a háború támogatásában.

A cég igazgatója, Oleg Osztroverh tagja a Defence Robotics UA nevű jótékonysági alapítvány felügyelőbizottságának, amely egy olyan non-profit szervezet, amely felgyorsítja a robotizált rendszerek integrálását az Ukrán Fegyveres Erőkbe.

De nemcsak ezt tárta fel az írás, hanem azt is, hogy további személyes kapcsolatok is fellelhetők az ukrán háborús erőkkel:

saját bevallásuk szerint szoros partnerséget ápolnak a „Da Vinci Farkasai” zászlóalj robotizált rendszerekkel foglalkozó egységével, amely a beszámolók szerint az egyik legvéresszájúbb nacionalista csoportosulás az ukrán fegyveres erők kötelékében,

egy olyan ember alapítványát, a Szternenko Alapítványt is támogatták, aki egy közönséges gyilkos Ukrajnában,

a PettersonApp másik fejlesztője, Andriy Galelyuka is szerepel a Tisza szimpatizánsait tartalmazó listán, a korábban ismertté vált fejlesztő, Miroslav Tokar ugyanis a botrány kirobbanását követően eltűnt, Galelyuka viszont vígan viszi vállalkozását az Ellenponthoz kiszivárgott információk szerint.

Tisza-adatszivárgás: botrány a köbön

Már egy hónapja robbant ki a Tisza Párt adatszivárgási botránya és Magyar Péterék már annyiszor önellentmondásba keveredtek magyarázataikkal, hogy könnyű elveszíteni a fonalat, írta lapunk korábban.