Nagyobb a baj, mint gondoltuk! Rémisztő dolog derült ki a Tisza-adatbotrányról

Újabb információk derültek ki a PettersonAppsról, az ukrán cégről, melynek informatikusai fejlesztették a Tisza Párt applikációját. A cég az eddig ismertnél is jobban be van ágyazva az ukrán hadiiparba. Alkalmazottai golyóálló mellényeket és más háborús eszközöket is gyártanak. Vezetőjük, Oleg Osztroverh pedig harci drónokat fejlesztő vállalkozást alapított. Velük fejlesztette a Tisza Párt az applikációját, amelynek segítségével majdnem 200 ezer ember adatai jutottak ukrán kézbe a Tisza-adatszivárgás során – írta meg az Ellenpont hétfőn.
Az Ellenpont cikkéből kiderül, hogy
a Tisza Világ applikációt fejlesztő cég munkatársai nyakig benne vannak a háború támogatásában.
A cég igazgatója, Oleg Osztroverh tagja a Defence Robotics UA nevű jótékonysági alapítvány felügyelőbizottságának, amely egy olyan non-profit szervezet, amely felgyorsítja a robotizált rendszerek integrálását az Ukrán Fegyveres Erőkbe.
De nemcsak ezt tárta fel az írás, hanem azt is, hogy további személyes kapcsolatok is fellelhetők az ukrán háborús erőkkel:
- saját bevallásuk szerint szoros partnerséget ápolnak a „Da Vinci Farkasai” zászlóalj robotizált rendszerekkel foglalkozó egységével, amely a beszámolók szerint az egyik legvéresszájúbb nacionalista csoportosulás az ukrán fegyveres erők kötelékében,
- egy olyan ember alapítványát, a Szternenko Alapítványt is támogatták, aki egy közönséges gyilkos Ukrajnában,
- a PettersonApp másik fejlesztője, Andriy Galelyuka is szerepel a Tisza szimpatizánsait tartalmazó listán, a korábban ismertté vált fejlesztő, Miroslav Tokar ugyanis a botrány kirobbanását követően eltűnt, Galelyuka viszont vígan viszi vállalkozását az Ellenponthoz kiszivárgott információk szerint.
Tisza-adatszivárgás: botrány a köbön
Már egy hónapja robbant ki a Tisza Párt adatszivárgási botránya és Magyar Péterék már annyiszor önellentmondásba keveredtek magyarázataikkal, hogy könnyű elveszíteni a fonalat, írta lapunk korábban.
Magyar Péter pártja és a Tisza Világ alkalmazás mintegy kétszázezer fő személyes adatait kezelte felelőtlenül, így azok kikerültek a világhálóra.
Magyar Péterék már annyi magyarázattal álltak elő, hogy abba könnyen belezavarodik az ember. Ezért a Magyar Nemzet cikkében sorjára vette, hogyan vezetett a Tisza Párt útja a tagadástól a lebuktatott kémen és az orosz hekkereken át a teljes összeomlásig.
Magyar Péterék már a botrány kirobbanásakor sem voltak a helyzet magaslatán: mindent tagadással kezdtek, majd azzal folytatták, hogy a kikerült lista még csak nem is az övék.
Ezután már kénytelenek voltak elismerni, nagyjából ezer szimpatizánsuk adata mégis kiszivárgott a Tisza Világ telefonos alkalmazásból, de csak azért, mert beépült a Tiszába a magyar kormány egyik titkosszolgálati embere.
Nem sokkal később már ötvenezer, legfeljebb kétszázezer felhasználó adatainak kikerülését vallották be hivatalosan, a sajtónak szánt magyarázat ekkor külföldi támadás – előbb orosz, utóbb nemzetközi – volt.
Közben sorra kerültek nyilvánosságra súlyos részleteket arról, hogy
személyesen Magyar siettette a még nem kész telefonos alkalmazás élesítését, amin ukránok is dolgozhattak.
Ha mindez nem lenne elég, a hírportál szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy a Tisza több forrásból származó adatokat terelt egy adatbázisba – amit aztán nem tudott megvédeni és kiszivárgott. Magyar Péter egykori bizalmasa, Farkas Dezső közösségi oldalán kérdésével rámutatott:
„Miért került ki az adatod, ha nem is regisztráltál a Tisza applikációjába?”
Szerinte Magyar Péterék feltehetőleg szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba, hogy minél nagyobb számot mutathassanak a külvilágnak.
Így került oda mindenki, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal, akár a webshopban vásárolt, akár a hírlevélre regisztrált, akár valamilyen kérdőívet töltött ki.