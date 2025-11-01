Katasztrofális következményekkel járna, ha megvalósulnának a Tisza adóemelési tervei

Hírlevél

1 órája
Több tízezer ember kerülne az utcára, csökkennének a fizetések, megszűnne a rezsicsökkentés és több kedvezmény – ez várna a magyar társadalomra, amennyiben Magyar Péterek tervei megvalósulnának. Összefoglaljuk a Tisza csomagjának várható hatásait!
Tisza PártNyugdíjemelésnyugdíjSurányi GyörgyBod Péter ÁkosMagyar Péteradóemelés

Az Ellenpont azt vizsgálta meg, hogy milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Tisza Párt szakértőinek adóemelési javaslatai kormányszintre emelkednének. 

Surányi György
Surányi György, a Tisza Párt egyik szakértője: megszorításokat javasol
Fotó: Mohai Balázs/MTI

A Tisza a megszorítások mellett 

A kiszivárgott gazdasági tervezetek alapján a társasági adó (TAO) 9 százalékról 25 százalékra nőne, ami megrengetné a jelenlegi magyar gazdasági modell alapjait.
A dokumentum a párt több tanácsadójához – köztük Surányi György és Bod Péter Ákos közgazdászokhoz – köthető, akik korábban is jelezték: az államháztartást a bevételi oldal megerősítésével, vagyis adóemelésekkel lehetne egyensúlyba hozni.

Az elemzés szerint azonban a társasági adó ilyen mértékű emelése akár 30 százalékkal is visszafoghatná a beruházásokat, ami több tízezer munkahely megszűnését okozhatná. 

A Harvard Egyetem és a Világbank kutatásaira hivatkozva a szerzők azt írják: minden 10 százalékpontos adóemelés átlagosan 2 százalékponttal csökkenti a beruházási ráta GDP-hez viszonyított arányát.

Magyarország jelenleg Európa legalacsonyabb társasági adójával rendelkezik, ami kulcsszerepet játszott abban, hogy az ország az elmúlt években komoly külföldi befektetéseket vonzott. 2023-ban több működőtőke érkezett ide, mint a nálunk sokkal nagyobb Németországba, 2024-ben pedig az Európába irányuló kínai befektetések harmada Magyarországra jutott.

A tervezett adóemelés azonban ezt a versenyelőnyt teljesen lenullázhatná. A vállalatok várhatóan árakat emelnének vagy elbocsátásokba kezdenének, miközben a bérek növekedése is megtorpanna. 

A dokumentum szerint a beruházások 14–32 százalékkal, a foglalkoztatás pedig 1,2–2,8 százalékkal eshetne vissza, ami több tízezer ember állását sodorná veszélybe.

Az Ellenpont három külföldi példát is hoz: Brazíliában, Görögországban és Franciaországban hasonló adóemelési kísérletek gazdasági visszaesést, tőkekivonást és munkanélküliséget eredményeztek. A tanulmány szerint ezek az esetek figyelmeztető példák arra, hogy az adóemelés önmagában nem stabilizálja az államháztartást, viszont visszafogja a gazdasági növekedést.

Az Ellenpont teljes elemzését a linkre kattintva tudja elolvasni.

 

