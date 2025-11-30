Hidvéghi Balázs: Fontos, hogy tiltakozzunk a Tisza adóemelési tervei ellen

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában részletesen kifejtette, hogy a Tisza Párt miért tervez megszorító intézkedéseket és, hogy pontosan milyen célra is fordítaná a lakosságtól elvont plusz összegeket.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint a Tisza Párt megszorítócsomagja súlyos terheket róna a magyar családokra és vállalkozásokra, miközben a bevételekből Brüsszel Ukrajnát és a háború folytatását támogatná. Hidvéghi Balázs ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar embereknek most lehetőségük van tiltakozni a brüsszeli háborús politika és a Tisza Párt adóemelési tervei ellen a nemzeti konzultáción és a háborúellenes petíción keresztül

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A Tisza Párt egy igazi baloldali, brutális adóemeléseket tartalmazó megszorítócsomag bevezetését tervezi

A magyar emberek pénze Brüsszelbe és Ukrajnába kerülne, ha hatalomra jutva a Tisza Párt megvalósítaná az eddig napvilágra került gazdasági elképzeléseit, illetve végrehajtaná a tervezett adóemeléseket és megszorításokat vezetne be”

– mondta el a Fidesz politikusa.

Hidvéghi Balázs szerint a brüsszeli politika az elmúlt években letért a józan ész útjáról.

Az EU vezetői az európai emberek érdekét háttérbe helyezik, más ideológiai, illetve vélt vagy valós katonai szempontokat helyeznek előtérbe, ami veszélyes és hátrányos az európaiak számára”

– hangsúlyozta.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a több mint három éve zajló ukrajnai háború folytatását néhány nyugat-európai vezetővel együtt már csak a brüsszeli elit támogatja, de az ehhez szükséges óriási pénzt minden európaitól várják. Utalt arra, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban egy olyan levelet írt az uniós vezetőknek, amelyben összesen 135 milliárd eurót „követel” tőlük Ukrajna támogatására annak ellenére, hogy a háború sújtotta országban korrupciós botrány van a korábban nyújtott támogatások „lenyúlása” és „arany vécékre, bidékre” tékozlása miatt.

Majd hozzátette, hogy Brüsszelnek a tagállamok befizetéseiből, például emelt adókból lenne csak pénze Ukrajna, illetve a háború további finanszírozására, ezért az az érdeke, hogy az e tervet támogató kormányok irányítsák az országokat.

Brüsszelből éppen ezért a Tisza Pártot támogatják. Mindezzel egybevág, hogy mit is tenne a Tisza Párt kormányon”

– mondta Hidvéghi Balázs, utalva arra, hogy a héten újabb részletek láttak napvilágot a párt gazdasági terveiről.

A kiszivárgott elképzelések arra utalnak, hogy egy igazi baloldali, brutális adóemeléseket tartalmazó megszorítócsomagot vezetnének be"

– tette hozzá, kiemelve, hogy azzal a családoktól 1300 milliárd, a vállalkozásoktól pedig további 3700 milliárd forintot vennének el.