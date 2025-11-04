Banki adataik miatt is aggódhatnak a Tisza támogatói

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A Tisza-botrány már nem csak személyes adatokat érinthet. Az alkalmazás felhasználóinak egy része banki adatokat is megadott, és ezekhez ukrán hekkerek férhettek hozzá. Magyar Péterék ezt korábban nem erősítették meg, a kormány pedig gyors vizsgálatot jelentett be.
A Tisza körül újabb súlyos állítás jelent meg. Nemcsak személyes adatok, hanem akár banki adatok is kikerülhettek azoknál, akik a Tisza-appot és a hozzá kapcsolt Rendszerváltó Kártya rendszert használták. A Ripost úgy tudja, hogy a rendszerben több támogatónak rendszeres banki utalást kellett engedélyeznie, ami miatt a személyes adatok mellett pénzügyi információk is érintettek lehetnek.

adatszivárgás, Tisza
Banki adatok miatt is aggódhatnak a Tisza támogatói
Fotó: Képernyőkép

A Ripost szerint az alkalmazást fejlesztő ukrán cég közreműködése miatt a banki információk akár ukrán hekkerek kezébe is kerülhettek. A lap állítása szerint a rendszer működése hasonlít az online előfizetésekhez, így a kártyaadatok aktívan szerepelhettek a rendszerben. 

Mindez szerintük növeli annak kockázatát, hogy a Tisza-app bankszámlaadatainak kiszivárgása kiberbűnözőknek is lehetőséget ad.

A lap azt is írta, hogy a Tisza Párt adományozói egy digitális kártyát kaptak, amely a telefon pénztárca-alkalmazásában jelent meg. A lap szerint ez a rendszer kapcsolatban állhat a most kiszivárgott adatokkal, így a támogatók akár kiberbűnözés célpontjaivá is válhatnak.

A kormány is reagált az ügyre

Orbán Viktor hétfőn úgy fogalmazott, hogy az adatok ukrán kézre kerülése „súlyos nemzetbiztonsági kockázat”, ezért vizsgálat indult. A miniszterelnök azt mondta, az adatbázis elemzése szerint ukrán szereplők is részt vettek az adatkezelésben.

 

 

