Belső lázadás söpörte el a Tisza Párt applikációját

A Tisza Párt elhagyja a Tisza Világ applikációt, miután újabb adatbotrány robbant ki, és több százezer személyes adat került ki. Magyar Péter bejelentése szerint a jelöltállítási folyamatot visszaviszik a Nemzethangja.hu-ra. A döntés azonban a Magyar Nemzet információi szerint nem politikai stratégiai lépés volt, hanem egy belső lázadás következménye.
A párton belül a jelöltek, koordinátorok és aktivisták sem voltak hajlandók tovább használni az alkalmazást, tartva a további szivárgásoktól. A lap szerint a pártvezetés attól tartott, hogy a Nemzet Hangja szavazás és az előválasztás is kudarcba fulladhat, ha nem tesznek lépést.
A párt kommunikációja külső hekkertámadásról beszél, de a források amatőr adatvédelemről számoltak be.
A belső feszültségek Radnai Márk alelnök köré sűrűsödtek, akit Magyar Péter állítólag az applikáció kudarca miatt hibáztat.
A rendszer kiemelt szerepet kapott volna a párt szervezésében és a jelöltek kiválasztásában.
További probléma, hogy a párt nem tudta időben összegyűjteni a több mint kétszáz egyéni jelöltet. Bár Magyar Péter szerint a lista készen áll, a jelöltállítási folyamat még nem zárult le.
A párt korábban háromfős jelölti versenyt tervezett, amelyben két alkalmatlan és egy preferált jelölt közül lehetett volna választani.
A hétvégén kiszivárgott adatbázisban mintegy kétszázezer név és kapcsolódó személyes adat jelent meg. Az átfedés a korábbi, októberi adatszivárgással arra utal, hogy a forrás ugyanaz az alkalmazás volt.