Belső lázadás söpörte el a Tisza Párt applikációját

A Tisza Párt elhagyja a Tisza Világ applikációt, miután újabb adatbotrány robbant ki, és több százezer személyes adat került ki. Magyar Péter bejelentése szerint a jelöltállítási folyamatot visszaviszik a Nemzethangja.hu-ra. A döntés azonban a Magyar Nemzet információi szerint nem politikai stratégiai lépés volt, hanem egy belső lázadás következménye.

Fotó: Markovics Gábor

A párton belül a jelöltek, koordinátorok és aktivisták sem voltak hajlandók tovább használni az alkalmazást, tartva a további szivárgásoktól. A lap szerint a pártvezetés attól tartott, hogy a Nemzet Hangja szavazás és az előválasztás is kudarcba fulladhat, ha nem tesznek lépést.

A párt kommunikációja külső hekkertámadásról beszél, de a források amatőr adatvédelemről számoltak be.

A belső feszültségek Radnai Márk alelnök köré sűrűsödtek, akit Magyar Péter állítólag az applikáció kudarca miatt hibáztat.

A rendszer kiemelt szerepet kapott volna a párt szervezésében és a jelöltek kiválasztásában.