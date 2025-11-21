B.sszák meg az újságírók! – ez a véleménye a Tisza borsodi jelöltjének

Úgy tűnik, a Tisza Párt borsodi jelöltje, Zemenszky Kitti még nem dolgozta fel, hogy a közéleti szerepvállalás nemcsak interjúkérésekkel, de felelősséggel is jár. A Borsod-Abaúj-Zemplén 1-es számú egyéni országgyűlési választási körzetében (az 1-es OEVK-ban) induló tiszás jelölt ugyanis Bohár Dániel telefonos interjúfelkérését nemcsak elutasította, de sajátos stílusban még „jó vergődést” is kívánt neki – írja a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter pártjának a borsodi jelöltje, Zemenszky Kitti újabb példáját adta annak a kommunikációs káosznak, amely a párt előválasztását övezi. A Tisza jelöltje miközben a sajtót sértegeti, újságírókat hasonlít a nyilasokhoz, és „agyfasznak” nevezi a helyzetet, egy telefonos interjút mindössze annyival intézett el, hogy „jó vergődést kívánok”

A Tisza borsodi jelöltje, Zemenszky Kitti szerint a vele nem azonosan gondolkodók azok olyanok, mint a nácik



Nem ez az első eset, hogy a Tisza képviselő aspiránsai nem tudják vagy nem akarják megérteni, ha egyszer képviselő-jelöltként lépnek színre, akkor a sajtó kérdéseivel is szembe kell nézniük. Sok országban ez természetes része a demokráciának. A Tiszánál azonban úgy tűnik, inkább tiltás, mintsem nyitottság irányítja a jelölteket.

Zemenszky Kitti ráadásul nemcsak elutasítja a sajtót, de a november 8-i Facebook-bejegyzésében egyenesen az újságírókat tette felelőssé a Tisza Párt körüli botrányokért. Bejegyzése ott kezdődik, hogy „meggyőződött róla”, hogy az adatai „Orbán Viktoréknál vannak”. Ezzel szemben még a baloldali sajtó jelentős része is elismerte, hogy adatlopás nem történt, adatszivárgás viszont igen – amelyért a NAIH vizsgálata szerint a Tisza Párt, mint adatgazda felelős.

A politikus ezután hosszú tirádába kezdett:

az újságírókat „pincsifirkászoknak”,

a médiamunkásokat „kirakathóhéroknak”,

munkájukat pedig „visszabüfögésnek” nevezve.

Majd odáig jutott, hogy a vele feltételezetten politikailag nem egyet értő embereket a XX. századi zsidóüldözésekhez asszisztálókkal állította párhuzamba, amikor azt írta:

Ők ugyanazok, akik 100 éve nézték, ahogy honfitársaikat sárga csillaggal vagonokba terelik.”

Ez, a holokauszt történelmi tragédiáját relativizáló kijelentés sokakat megdöbbentett. Maga Magyar Péter októberben egy hasonló „hitleri párhuzamot” kísérelt meg az MTVA előtt, amelyet akkor a Tett és Védelem Alapítvány a vészkorszak történeseinek a relativizálása miatt súlyosan sértőnek nevezett.