Akasztással, konzultációégetéssel, halálos fenyegetéssel hergel a Tisza egyik jelöltje, a Paraszt TV szereplője

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Fejér vármegye 3-as számú választókerületében a Tisza Párt előválasztásának egyik indulója, Bencz Zoltán a szélsőséges baloldali hergelés teljes repertoárját elhozza a kampányba.

A Tisza Párt egyik Fejér megyei jelöltje, Bencz Zoltán a bemutatkozásában nyugodt, szakmai jelöltként mutatkozik be, a videóiban azonban Orbán Viktor „akasztásáról”, konzultációégetésről, halálos fenyegetésekről és a fideszesek lehülyézéséről beszél. A Paraszt TV szereplője a baloldali hergelés legdurvább eszközeit vonultatja fel, miközben a Tisza előválasztásán indul.



A Tisza Párt előválasztásán az agresszív megnyilvánulásairól elhíresült Bencz Zoltán lett az egyik, a három jelölt-jelölt közül Bicske környékén

Miközben hivatalos bemutatkozásában nyugodt, körültekintő, vállalati tapasztalattal rendelkező szakemberként írja le magát, közösségi médiás jelenléte egészen más képet mutat, ugyanis a Paraszt TV nevű csatornáján évek óta elképesztően szélsőséges stílusban szólal meg.

Bencz videói gyakran hamar átcsúsznak a szélsőséges agresszivitásba. Egyik legismertebb felvételén például egy Orbán Viktort ábrázoló molinót mutat, amelyet tüntetők egy létrára akasztottak fel. A „jelenethez” Bencz így fűz kommentárt:

Most éppen itt akasztják a Vityát, ami egy szomorú dolog lenne, ha nem pont róla lenne szó.”

Vagyis „viccelődve”, a miniszterelnök akasztásáról beszél. Olyasmiről, amit egy demokratikus közbeszédben nem lehet félvállról venni.

Hasonló hangnemet üt meg egy másik videóban is, amelyben éppen a nemzeti konzultáció ívét égeti el. A felvételen hegesztőpisztollyal gyújtja fel a papírt, miközben ezt mondja:

Látod Viktor? Konzultálunk. Lehet így is, ezt érdemled.”

Ezzel párhuzamosan pedig lehülyézi azt a több millió magyart, akik részt vesznek a konzultációban, akik tehát pusztán azért váltak a céltáblájává, mert másként gondolkodnak.

A Paraszt TV felületén található egy videó, amelyben Bencz egy, a levegőben repülő gépre mutat középső ujjat, azzal a felkiáltással, hogy szerinte a gépen egy „NER-oligarcha” utazik. Fenyegetőzése sem marad el:

Jobb, ha magadtól szállsz le, mert különben zuhanás lesz a vége és crash.”

A tiszás jelölt TikTok-videóiban a Pride-ot szabadságünnepnek nevezte, részt vett liberális tüntetéseken, Brüsszelben Ursula von der Leyent éltette, és minden gesztusa, szava, poénnak álcázott gonoszkodása azt a radikális baloldali aktivista karaktert idézi, amelyet az elmúlt években elsősorban a DK-s körökben lehetett látni.