Tisza-előválasztás: gyenge számok és belső konfliktusok cincálják a pártot

A Tisza-előválasztás első fordulója a vártnál is kisebb részvételt eredményezett. Információk szerint a Tisza Párt mozgósítása ellenére csak néhány ezer szimpatizáns voksolt. A Tisza-szigetek tagjai közül sokan nem kívántak részt venni a belső választásban – írja a Magyar Nemzet.

Tisza Párt

Fotó: Origo

Egy, a párt életére rálátó forrás szerint több hónap feszültsége gyűlt össze. A helyzetet így jellemezte:

Szabotázs és feszültség. Ez írja le a Tisza mai állapotát.

A forrás szerint az előválasztás az elhúzódó belső konfliktusokat is felszínre hozta.

Jelölt-jelöltek a távolmaradásra buzdítanak

A részvétel csökkenésének egyik oka, hogy több esélytelen jelölt-jelölt arra kérte saját Tisza-szigetének tagjait, hogy ne szavazzanak, így szabotálva az általuk elveszíthetetlennek tartott fordulót.

Budapesten akár kétszáz voks is elég lehet a továbbjutáshoz, míg vidéken már 20–30 szavazat is elegendő. Ez jelentős területi aránytalanságokat okoz, ami tovább rontja a Tisza-előválasztás hitelességét.

A tagság nagy része passzív

A Magyar Nemzet birtokába került adatok szerint a Tisza jelenleg 1570 Tisza-szigetet működtet, kevesebb mint 28 ezer taggal. Ám körülbelül 10 300 fő számít valóban aktívnak, vagyis ennyien vesznek részt a napi pártmunkában.

Ez azt jelenti, hogy a Tisza-előválasztás első fordulójában a legtöbb körzetben kevesebb mint száz ember dönti el a jelöltek sorsát.

Növekvő belső feszültség Magyar Péter körül

A források szerint a párton belüli feszültség egyre komolyabb. A koordinátorok és a Tisza Párt vezetése között több körzetben nyílt konfliktus alakult ki. A forrás úgy fogalmazott:

sokan úgy érzik, előre kijelölt jelölteket támogat a központ, miközben őket háttérbe szorítják.

Magyar Péter a nyilvánosság előtt továbbra is „a demokrácia ünnepének” nevezi a folyamatot, ám a számok azt mutatják, hogy a Tisza jelenlegi előválasztási rendszere szűk kör részvételén alapul, és sok aktivista kifejezetten távol marad.