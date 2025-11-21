Kísért a múlt – a Tisza előválasztása valójában Tolnában is csak a szocialista káderek visszatérése

Magyar Péter hónapok óta hirdeti, hogy a Tisza Párt szakít a régi baloldallal, és egy friss, független ellenzéki erőt épít. Ehhez képest a hétfőn bemutatott jelöltaspiránsok listája Tolna vármegyében éppen az ellenkezőjét bizonyítja, mivel a pálya két választókerületben is látványosan a szocialisták felé lejt – írja a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt „új ellenzéki erőt” ígér. A Magyar Nemzet értesülései szerint azonban a Tisza tolnai előválasztása a szocialista kötődésű jelöltek miatt jól láthatóan valójában csak a bukott, régi baloldal visszatéréséről szól. Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A Tisza tolnai előválasztásának a favoritjai régi, szocialista kötődésű káderek

A szekszárdi, 1-es számú választókerületben Sárosi Józsefet, a paksi 3-as körzetben pedig Cseh Tamást tartják a Tisza előválasztás favoritjának. Ami összeköti őket az az, hogy mindketten vezető pozíciót töltenek be ugyanannál a baloldali hátterű önkormányzati cégnél, a DC Dunakom Zrt.-nél. Sárosi vezérigazgatóként, Cseh üzemeltetési vezetőként dolgozik. Vagyis a szocialista kötődésű paksi önkormányzati gépezet embereiként vághatnak neki a Tisza válogatójának.

A lap szerint a helyi politikai viszonyokat ismerők számára ez nem meglepő. Paksot ugyanis a tavalyi önkormányzati választáson egy jól ismert baloldali trükkel hódította el Heringes Anita és csapata. Egy álcivil szervezet mögé bújva jutottak hatalomra. A „Paksi Deák Ferenc Egyesület” zászlaja alatt a teljes városvezetést megszerezték, majd a kulcspozíciókat gyorsan megbízható elvtársaknak adták, köztük a most éppen „tiszás” Sárosinak és Csehnek.

Tolna 2-es körzetében, a dombóvári–bonyhádi régióban szintén egy baloldali múltú jelöltaspiráns tűnt fel Gulyás Eszter személyében. Bonyhádon közismert, hogy családja mindig szocialista hátterű volt. Nagyapja, Schwarcz Tibor a Kádár-korszakban fontos pozíciót betöltve az MSZMP járási bizottságának és a végrehajtó bizottságnak is tagja volt.

Miközben a Tisza Párt új politikát ígér, előválasztásukat hónapokig képtelenek voltak megszervezni és végül a jelöltlistát csak november 17-én, jókora csúszással tették közzé. A három tolnai körzetből kettőben baloldali káderek dominálnak, a harmadikban pedig egy MSZMP-s örökség sejlik fel a háttérben.

A Magyar Nemzet szerint Tolnában ez alapján jól láthatóan körvonalazódik az a valóság, hogy a Tisza Párt előválasztása inkább tűnik a régi baloldal visszatérésének, mint egy új ellenzéki erő születésének, bármennyire is mást állítanak a kommunikációjukban.