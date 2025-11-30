Ez már több mint véletlen: olyan előadó jelent meg a Tiszánál, hogy sokan felszisszentek

A Tűzfalcsoport oknyomozása szerint Tóth Zoltán, aki 2018-ban a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjelöltjeként indult Budakeszin, a múlt vasárnap a Tisza Sziget rendezvényén tartott másfél órás előadást „A választások láthatatlan oldala” címmel.

A Tűzfalcsoport szerint újabb jelek utalnak arra, hogy megkezdődhetett a közeledés a TISZA és a Demokratikus Koalíció között. A portál beszámolója szerint ugyanis Gyurcsány Ferenc egykori jelöltje, Tóth Zoltán választási szakértő tartott előadást a napokban a Máriaremete-Hidegkút Tisza Szigetben, ahol megemlítette többek között Magyar Péterék szoros kapcsolatát is az amerikai hátterű aHang hálózattal

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Tisza és a DK közötti szellemi és szervezeti közeledés láthatóan már a terepen is megkezdődött

Már a gyurcsányista hajdani képviselő-jelölt, volt választási szakértő, Tóth Zoltán is megjelent előadóként a Tisza Szigetekben. A Tűzfalcsoport értékelése szerint a legbaloldalibb választási szakértőként elhíresült volt belügyes szakember feltűnése a baloldallal állítólag szakító Tisza belső pártfórumán az egy önmagán jóval túlmutató jelentőségű történés.

A lap beszámolója szerint a tiszás eseményen Tóth Zoltán éles kritikával illette a határon túli magyarok szavazati jogát, miközben megdicsérte a Tisza párt előválasztását, bár elárulta, azt Magyarországon eredetileg ő vezette be 2012-ben, és „nem szégyen”, hogy Magyar Péterék az aHang rendszerét is igénybe vették.

A Tűzfalcsoport ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az aHang nem egy független szervezet, hiszen a korábbi jelentések szerint amerikai és Soros-hálózatos forrásokból kap támogatást. A Szuverenitásvédelmi Hivatal egy 2023-as anyaga is kiemelte, hogy a Civil Kollégium Alapítvány és az aHang közösségszervező képzései amerikai módszertanokat és a Soros-hálózathoz tartozó OSF (Open Society Foundations) támogatásokat használnak.

A Tűzfalcsoport cikke szerint mindez azt vetíti előre, hogy a Tisza Párt körül fokozatosan épül egy nemzetközi hátterű, baloldali kapcsolatrendszer, amelyben Gyurcsány Ferenc volt szövetségesei, Soros-alapítványokhoz kötődő civilek és a brüsszeli irányvonalat támogató szereplők is helyet kapnak.