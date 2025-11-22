Hírlevél

Rendkívüli!

Ki nem találná, ki ütheti be az utolsó szöget Zelenszkij koporsójába! – lerántjuk a leplet

Érdekes!

Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

patkányozás

Fenyegetések, patkányozás – a Tisza Pártnál úgy tűnik, a kérdéseket sem szeretik

A legkisebb kritika, sőt már önmagában a kérdezés is kiválthatja a szitkozódást. A Tisza párt soraiban és aktivistái körében obszcén jelzők, fenyegetés, patkányozás sem ritka, ha egyebek mellett így támadnak a tiszások ismert újságírókat és elemzőket, köztük Tölgyessy Pétert. Az Élet és Irodalom publicistája pedig egyenesen arra szólította fel az ATV-s Rónai Egont, hogy lője főbe magát, amiért interjút készített a miniszterelnökkel.
Egyre szélsőségesebb, türelmetlenebb és agresszívabb hangok jelennek meg a Tisza párt körül - írja a Magyar Nemzet

tisza, rónai egon
Sajátos stílus a Tisza háza táján - fenyegetés, gyalázkodás
Fotó: Youtube/M1

Halálos fenyegetőzés is előfordult. Ebből Rónai Egonnak, az ATV műsorvezetőjének is kijutott  az  Orbán Viktor kormányfővel készített interjúja után. 

A csatorna jelezte, hogy minden halálos fenyegetés ügyében feljelentést tesz. Ráadásul ismert emberek, véleményvezérek is beleálltak a gyűlöletkampányba: Bruck András, az Élet és Irodalom publicistája például arra buzdította Rónait egy Facebook-posztjában, hogy lője főbe magát.

Nem Rónai Egon az egyetlen, aki pusztán azért kap hideget-meleget, mert nem hajlandó beállni a Magyar Pétert kritikátlanul magasztalók táborába. Így járt Tölgyessy Péter is.

Az átfogó, nemzetközi elemzésekkel rendszeresen jelentkező egykori SZDSZ-elnök a Partizán vendége volt a minap, ahol az egyik központi állítása az volt, hogy még nem dőlt el a 2026-os választás, s hogy a Fidesz pozíciói valamelyest erősödtek az elmúlt néhány hónapban. Úgy vélte, hogy Magyar Péteréknek a vártnál kevésbé sikerül eljuttatniuk az üzeneteiket a Fidesz fontos bázisát alkotó kistelepülések lakóihoz.

A stílusában és tartalmában is leginkább mérsékeltnek mondható értékelést válogatott gyalázkodások özöne követte a kommentmezőben. Figyelemre méltó, hogy ez még a Tisza egyik leghangosabb támogatójaként elkönyvelt Puzsér Róbertnél is kivágta a biztosítékot. 

Tölgyessy Péter az józan és nem spekulál és nem ravaszkodik – fogalmazott Puzsér.

Az egyik kommentelő úgy vélte: „Ruff Bálint pont ezt mondta tegnap kicsit szofisztikáltabban: nem kell helyt adni az ilyen kreténeknek, mert a kormányváltást hátráltatják. Majd 2026-ban hívjátok meg, májusban ezt a f...szt”. Egy további hozzászóló hazaáruló patkánynak titulálta Tölgyessyt, másvalaki pedig megfáradt, gerinctelen, vén öregembernek nevezte. 

 

