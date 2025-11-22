Fenyegetések, patkányozás – a Tisza Pártnál úgy tűnik, a kérdéseket sem szeretik

Egyre szélsőségesebb, türelmetlenebb és agresszívabb hangok jelennek meg a Tisza párt körül - írja a Magyar Nemzet.

Sajátos stílus a Tisza háza táján - fenyegetés, gyalázkodás

Fotó: Youtube/M1

Halálos fenyegetőzés is előfordult. Ebből Rónai Egonnak, az ATV műsorvezetőjének is kijutott az Orbán Viktor kormányfővel készített interjúja után.

A csatorna jelezte, hogy minden halálos fenyegetés ügyében feljelentést tesz. Ráadásul ismert emberek, véleményvezérek is beleálltak a gyűlöletkampányba: Bruck András, az Élet és Irodalom publicistája például arra buzdította Rónait egy Facebook-posztjában, hogy lője főbe magát.

Nem Rónai Egon az egyetlen, aki pusztán azért kap hideget-meleget, mert nem hajlandó beállni a Magyar Pétert kritikátlanul magasztalók táborába. Így járt Tölgyessy Péter is.

Az átfogó, nemzetközi elemzésekkel rendszeresen jelentkező egykori SZDSZ-elnök a Partizán vendége volt a minap, ahol az egyik központi állítása az volt, hogy még nem dőlt el a 2026-os választás, s hogy a Fidesz pozíciói valamelyest erősödtek az elmúlt néhány hónapban. Úgy vélte, hogy Magyar Péteréknek a vártnál kevésbé sikerül eljuttatniuk az üzeneteiket a Fidesz fontos bázisát alkotó kistelepülések lakóihoz.

A stílusában és tartalmában is leginkább mérsékeltnek mondható értékelést válogatott gyalázkodások özöne követte a kommentmezőben. Figyelemre méltó, hogy ez még a Tisza egyik leghangosabb támogatójaként elkönyvelt Puzsér Róbertnél is kivágta a biztosítékot.

Tölgyessy Péter az józan és nem spekulál és nem ravaszkodik – fogalmazott Puzsér.

Az egyik kommentelő úgy vélte: „Ruff Bálint pont ezt mondta tegnap kicsit szofisztikáltabban: nem kell helyt adni az ilyen kreténeknek, mert a kormányváltást hátráltatják. Majd 2026-ban hívjátok meg, májusban ezt a f...szt”. Egy további hozzászóló hazaáruló patkánynak titulálta Tölgyessyt, másvalaki pedig megfáradt, gerinctelen, vén öregembernek nevezte.